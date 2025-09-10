Ella es la esposa de Luis Suárez, delantero y goleador de la selección Colombia

La Selección Colombia logró superar ampliamente a Venezuela en condición de visitante 6 goles por 3 con una gran actuación del delantero samario Luis Suárez, quien fue la figura del partido. Tras esto, las redes sociales se mostraron sorprendidos por la actuación del atacante del Sporting de Lisboa.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tuvieron una gran actuación en Maturín y eliminaron a la Vinotinto de poder acceder a la próxima cita orbital del 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, pese al inició complicado que hubo donde el local arrancó con ventaja de 2-1.

Puedes leer: Los memes más 'ácidos' tras la eliminación de Venezuela ante Colombia en Eliminatorias 2026



Donde los dirigidos sacaron carácter y con una excelente actuación de Luis Suárez, quien anotó 4 goles en el partido, lograron imponerse de manera contundente ante Venezuela. Tras esta actuación del delantero de Sporting de Portugal, la redes sociales se mostraron en elogios por el jugador hasta el punto de conocer una de sus motivaciones, su familia.

Recordemos que gracias a las cuatro anotaciones realizadas por Luis Suárez, el delantero se convirtió en el primer jugador colombiano en anotar esa cantidad de goles en un mismo partido con la Tricolor, por lo cual provocó mucha admiración de los colombianos en las redes sociales.



¿Quién es la esposa de Luis Suárez?

Tras la actuación de Luis Suárez, muchos usuarios en redes sociales lo están perfilando como uno de los delanteros con más opciones de llegar al Mundial de fútbol, pero una de las motivaciones que tiene el delantero es su familia, conformada por Carolina Rubia, chica que conoció y cautivo su corazón cuando el delantero se encontraba en España, jugando en la segunda división de fútbol de este país con el Almería.

Puedes leer: Dayro Moreno reveló todo sobre encuentro con Natalia París, ¿hubo romance?

Publicidad

Por medio de sus redes sociales, la pareja ha compartido en muchas ocasiones lo comprometidos con su relación y lo unidos que se encuentran con su familia formada con su hijo Charly, al punto que tras la actuación de Luis Suárez ante Venezuela, Carolina Rubia compartió un breve mensaje en sus redes sociales.

Publicidad

“Eres el claro ejemplo de que bajo la humildad se llega dónde uno quiere. Dios te dio esa oportunidad y no la desperdiciaste, enseñastes el verdadero poder de la bendición. Te amamos papá, que orgullo tenerte como padre de mi hijo”, escribió Carolina Rubia tras una publicación del delantero nacional.

Mensaje de Carolina Rubio Foto: foto tomada de redes sociales

Mira también: Mensaje de aliento a la Selección Colombia rumbo al Mundial: traigan la copa y hagan historia