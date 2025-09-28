Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
PALABRAS DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Video: Alpinista fallece al caer de una montaña de más de 5.000 metros por una selfie

Video: Alpinista fallece al caer de una montaña de más de 5.000 metros por una selfie

El hombre se soltó del sistema de seguridad que lo guiaba, se resbaló y cayó por un precipicio en la montaña y terminó falleciendo.

Video: Alpinista fallece al caer de una montaña de más de 5.000 metros por una selfie
Video: Alpinista fallece al caer de una montaña de más de 5.000 metros por una selfie
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 28 de sept, 2025