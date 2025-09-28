Video: Alpinista fallece al caer de una montaña de más de 5.000 metros por una selfie

En la mañana del 25 de septiembre, una excursión en la región montañosa de Sichuan, China, culminó en una tragedia. El incidente ocurrió en el monte Nama, una cumbre de 5.588 metros, popular entre montañistas aficionados por su ruta de ascenso, donde un alpinista cayó tras intentar tomarse una selfie.

El sujeto formaba parte de un grupo de excursionistas que se encontraban a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. En un momento, el hombre decidió separarse de la cuerda de aseguramiento que lo mantenía unido al grupo con el propósito de sacarse una 'selfie' para su familia.

Según testimonios y el video, el alpinista se colocó de pie sobre una superficie helada. Al intentar ajustar su posición para obtener una mejor toma del paisaje, tropezó con sus crampones, perdiendo el equilibrio y terminó cayendo a más de 5000 metros de altura..

La pérdida de estabilidad provocó que el alpinista se deslizara por una pendiente nevada, durante el descenso, se escucharon los gritos de quienes presenciaban la escena desde un punto seguro. El momento dramático fue grabado por otros turistas y el video del suceso se viralizó rápidamente en redes sociales.

🇨🇳 | Un excursionista murió trágicamente al caer mientras subía el monte Nama, en Sichuan, tras intentar tomarse una selfie y soltarse de la cuerda de seguridad que lo mantenía unido a su grupo. pic.twitter.com/fhfDFsDLrT — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 28, 2025

¿Qué ocurrió con el alpinista?

Tras recibir el reporte de emergencia alrededor de las 10:00 a.m., las autoridades locales activaron un operativo de búsqueda. Los equipos de rescate, para horas después localizaron el cuerpo horas más tarde. El hallazgo se produjo a unos 5.300 metros de altitud, y el alpinista ya no presentaba signos vitales.

La familia del fallecido fue notificada y viajó a la zona para colaborar con los procedimientos. El nombre de la víctima no fue divulgado públicamente por respeto a su privacidad.

Las autoridades recordaron que, en agosto de ese mismo año, se había emitido una alerta específica sobre el monte Nama, tras identificar una grieta de hielo de 50 metros de profundidad que representaba un riesgo adicional para los visitantes. En ese momento, los permisos administrativos se suspendieron temporalmente.

En respuesta a la tragedia, las autoridades locales emitieron un nuevo comunicado reiterando la necesidad de cumplir con los requisitos de registro, utilizar equipo técnico adecuado y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad, especialmente en altitudes elevadas. También se anunció que se revisarán los procedimientos de control y vigilancia en esta montaña.

