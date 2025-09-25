Influencer de 14 años fallece de leucemia tras larga y dolorosa lucha

Zuza Beine, una adolescente de 14 años de Wisconsin generó mucha empatía a sus seguidores en sus redes sociales, tras compartir su lucha contra una leucemia mieloide aguda, un cáncer que la acompañó gran parte de su vida antes de fallecer por esta misma enfermedad.

Desde muy joven, Zuza Beine decidió abrir las puertas de su vida a las redes sociales, en donde compartió con ellos la realidad de esta enfermedad y como llevaba su día a día con esta. Sumado a esto, comentó que esta era una forma para brindar esperanza a las personas que se encuentran pasando por una situación similar.

Los padres de la menor revelaron que Zuza fue diagnosticada con esta enfermedad cuando tenía 3 años con leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer en la sangre que tiene su punto de partida desde la médula ósea. Situación por la cual, la niña fue obligada a someterse a tratamientos desde muy temprana edad.

“Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió más plena y agradecida que la mayoría. Su existencia nos cambió para siempre, y su partida también lo hará”, escribió su familia en una publicación de Instagram tras su fallecimiento, así mismo, explicaron porque ella decidió publicar todo en sus redes.

¿Cómo fue la lucha de Zuza Beine contra la leucemia?

La decisión de Zuza Beine fue compartir en sus redes sociales en especial en Tik Tok e Instagram imágenes y videos sobre los retos físicos que tuvo que enfrentar, así mismo, la resiliencia que tuvo. Pese a que sus seguidores no veían una mejora en su salud, la niña compartía mensajes alentadores.

“Últimamente mi salud no ha sido la mejor, ni física ni mentalmente. He estado con muchísimo dolor. Estoy constantemente tomando medicinas para el dolor porque mi cuerpo duele tanto, tanto, tanto”, explicó Zuza días antes de fallecer por esta enfermedad.

Sin embargo, el último mensaje que compartió Zuza Beine mostró su gratitud por este problema. "Ser diagnosticada con cáncer me ha hecho profundamente agradecida por las cosas cotidianas que muchas personas dan por sentado.”, fueron las últimas palabras escritas por ella, destacando su alegría por la comida, sus amigos y su mascota.

Ante esta situación, la familia compartió que lo más importante para Zuza Beine era vivir cada día como una niña, a pesar de las circunstancias. Adicionalmente, explicaron que el mensaje que buscó compartir su hija era para que todos más de un millón de seguidores en redes sociales quedarán tocados.