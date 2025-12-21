Muere el padre de Jessica Cediel tras luchar contra el Párkinson; emotiva despedida final

El mundo del entretenimiento en Colombia se encuentra conmovido tras la confirmación del fallecimiento de Alfonso Cediel, padre de la famosa modelo y conductora Jessica Cediel.

La noticia, que se dio a conocer durante el fin de semana del 21 de diciembre de 2025, generó una ola de solidaridad hacia la presentadora, quien utilizó su plataforma en Instagram para despedirse de quien consideraba su "mejor papito del mundo".

Con un mensaje cargado de una honestidad cruda, Cediel confesó la dificultad de este tránsito emocional, admitiendo que no sabe cómo superar una ausencia que le ha dejado un "vacío inmenso en el pecho".



Durante los últimos años, la salud de Alfonso Cediel fue un tema recurrente en las redes de la presentadora.

Aunque en el momento del anuncio no se especificó una causa de muerte inmediata, es de conocimiento público que el padre de la comunicadora padecía de Párkinson, una condición que requirió de cuidados constantes y una atención especializada por parte de su círculo más íntimo.

Jessica, lejos de ocultar esta realidad, compartió de manera transparente los desafíos que implicaba la enfermedad, mostrando una faceta humana que hoy sus seguidores aplauden.

En su emotivo homenaje, la exconductora de La Descarga rememoró las tareas cotidianas que realizaba por amor a su padre, desde los mimos constantes hasta la responsabilidad de asistirlo en sus necesidades más básicas, como cambiarle los pañales.

"Hice todo lo que pude humanamente para consentirte", escribió la presentadora, subrayando que su entrega fue total hasta el último aliento de su progenitor.

Este proceso, aunque doloroso, consolidó la unión entre Jessica, su madre y sus hermanas, a quienes agradeció públicamente por mantenerse firmes durante esta dura prueba de vida.

Más allá del dolor, la despedida de Jessica Cediel se centró en honrar las enseñanzas que Alfonso le dejó como herencia emocional.

A través de una serie de videos que capturaban momentos cotidianos, risas y bromas, la presentadora destacó que su padre fue quien le enseñó a ser fuerte en un mundo competitivo.

“Me enseñaste a no dejarme joder de nadie. Me enseñaste a no tener miedo a nada”, puntualizó la comunicadora, rescatando la resiliencia como el valor fundamental que marcará su camino de ahora en adelante.

El vínculo entre ambos era tan estrecho que Jessica solía llamarlo cariñosamente por su apellido, "Cediel". En sus publicaciones, recordó con nostalgia su particular sentido del humor y las complicidades que compartían, incluso burlándose de situaciones cotidianas.

Esta conexión especial es la que hoy hace que la presentadora se cuestione cómo continuar su rutina sin su compañero de risas y su mayor confidente.

La espiritualidad ha jugado un papel determinante en la forma en que la familia Cediel está procesando la pérdida.

A pesar de la profunda tristeza, Jessica manifestó su aceptación ante lo que considera la voluntad de Dios, señalando que su padre ahora se encuentra en un "mejor lugar al otro lado del arcoíris".

Para ella, la llegada de su padre al cielo es motivo de una "fiesta", una metáfora que utiliza para encontrar consuelo en medio de la tragedia.

El apoyo de sus más de 10 millones de seguidores y de colegas del medio no se hizo esperar. Amigos y admiradores han inundado sus publicaciones con mensajes de fortaleza, destacando la satisfacción que debe sentir al haberlo dado todo por su padre en vida.

Jessica, por su parte, no olvidó agradecer a su comunidad digital por el cariño manifestado hacia Alfonso durante todo el tiempo que duró su enfermedad, reafirmando que el amor recibido fue un bálsamo en los momentos más críticos.

