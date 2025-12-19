Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años

La comunidad mexicana se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Lucero Ramírez, una joven de 22 años que fue reina de belleza, dicho momento ocurrió la madrugada del miércoles 17 de diciembre, dejando un vacío irreparable en su municipio natal, Oteapan.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 65 de la autopista federal Veracruz-Córdoba. Cuando la joven iba en una camioneta Jeep color gris junto a dos familiares cuando el vehículo perdió el control, se salió del camino y terminó volcándose.

Se conoció que los paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional confirmaron el deceso de la joven en el lugar de los hechos. Por otro lado, sus acompañantes, como Carlos Daniel Ramírez y Naria de Jesús Ramírez Antonio, resultaron gravemente heridos.



Hasta el momento, las causas definitivas del accidente siguen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo más doloroso es que la joven se dirigía a comprar juguetes y dulces para repartirlos entre niños de comunidades vulnerables, como parte de una iniciativa solidaria por las festividades navideñas.



¿Quién fue Lucero Ramírez?

Lucero Ramírez dejó una huella significativa en el modelaje, debido a que inició su carrera en 2023 obteniendo el título de "Flor de Mayo" en Oteapan. Posteriormente, representó a Veracruz en "Señorita Independencia" y participó en certámenes de "Miss Turismo" a nivel estatal, nacional e internacional.

De igual forma, ella era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana, donde se destacaba por su compromiso social y excelencia académica, tanto es así que fue candidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano en el Distrito 27 de Acayucan.

Su partida generó que figuras políticas, como Dante Alfonso Delgado de Movimiento Ciudadano, expresaron su pesar destacando su "clara vocación por servir y participar desde lo ciudadano". De igual forma, se conoció que sus seguidores y vecinos la recordarán no solo por su belleza externa, sino por su incansable dedicación a los más necesitados y su espíritu solidario.

