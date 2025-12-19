Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CASO VIVIAN POLANÍA
AUXILIO DE TRANSPORTE
CONDUCTOR FALLECIDO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años

Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años

La joven perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía a repartir juguetes a niños necesitados de su comunidad.

Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años
Fallece exreina de belleza mientras compraba juguetes en Navidad; tenía 22 años
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

La comunidad mexicana se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Lucero Ramírez, una joven de 22 años que fue reina de belleza, dicho momento ocurrió la madrugada del miércoles 17 de diciembre, dejando un vacío irreparable en su municipio natal, Oteapan.

De acuerdo con los reportes de las autoridades y cuerpos de emergencia, el siniestro tuvo lugar en el kilómetro 65 de la autopista federal Veracruz-Córdoba. Cuando la joven iba en una camioneta Jeep color gris junto a dos familiares cuando el vehículo perdió el control, se salió del camino y terminó volcándose.

Puedes leer: Reconocido piloto de NASCAR y su familia fallecen en accidente aéreo; hay video

Se conoció que los paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional confirmaron el deceso de la joven en el lugar de los hechos. Por otro lado, sus acompañantes, como Carlos Daniel Ramírez y Naria de Jesús Ramírez Antonio, resultaron gravemente heridos.

Te puede interesar

  1. Tamales, imagen de referencia
    Tamales con riego de bacteria son retirados del mercado
    Foto: generada por ImageFX
    Internacional

    Retiran tamales del mercado por orden de autoridades sanitarias; hay riesgo de bacteria

  2. ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo
    ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo
    Foto: foto montaje de La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
    Internacional

    ¡Hasta el final! Perrito permaneció junto al cuerpo de su dueño tras un tiroteo

Hasta el momento, las causas definitivas del accidente siguen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes. Sin embargo, lo más doloroso es que la joven se dirigía a comprar juguetes y dulces para repartirlos entre niños de comunidades vulnerables, como parte de una iniciativa solidaria por las festividades navideñas.

¿Quién fue Lucero Ramírez?

Lucero Ramírez dejó una huella significativa en el modelaje, debido a que inició su carrera en 2023 obteniendo el título de "Flor de Mayo" en Oteapan. Posteriormente, representó a Veracruz en "Señorita Independencia" y participó en certámenes de "Miss Turismo" a nivel estatal, nacional e internacional.

Puedes leer: Así fue el momento en que se desploma réplica de la Estatua de la Libertad; quedó en video

De igual forma, ella era estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana, donde se destacaba por su compromiso social y excelencia académica, tanto es así que fue candidata a diputada local por el partido Movimiento Ciudadano en el Distrito 27 de Acayucan.

Publicidad

Su partida generó que figuras políticas, como Dante Alfonso Delgado de Movimiento Ciudadano, expresaron su pesar destacando su "clara vocación por servir y participar desde lo ciudadano". De igual forma, se conoció que sus seguidores y vecinos la recordarán no solo por su belleza externa, sino por su incansable dedicación a los más necesitados y su espíritu solidario.

Mira también: Viralizan imágenes de jueza Vivian Polanía; su Instagram con el que despertaba polémica

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

México

Reinas de belleza

Accidentes de tránsito