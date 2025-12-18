Así fue el momento en que se desploma réplica de la Estatua de la Libertad; quedó en video

Una réplica de la Estatua de la Libertad se desplomó este 15 de diciembre, en la ciudad de Guaíba, en el estado de brasileño de Río de Grande do Sul, tras ser impactada por un violento fenómeno meteorológico. Donde se conoció que la estructura estaba instalada al frente del almacén de cadena Havan.

Las autoridades comentaron que el incidente ocurrió alrededor de las 3 de la tarde de este lunes, debido a que las ráfagas de viento llegaron a una velocidad de 88 kilómetros por hora azotando toda esta región.

Tanto es así que varios vídeos publicados en redes sociales muestran cómo varios vehículos terminaron huyendo segundos antes de que la estatua cayera sobre el estacionamiento. Pese a la magnitud, no se presentaron personas heridas.



De igual forma, se conoció que la réplica de la Estatua de la Libertad medía aproximadamente 24 metros de altura y terminó desplomada sobre su cabeza, que se rompió en varios fragmentos al impactar contra el suelo.

Por su parte, el pedestal de 11 metros no sufrió daños estructurales. La estatua había sido instalada en ese punto en el año 2020 y se había convertido en un elemento distintivo del lugar.



¿Qué más se conoció de la caída de la réplica de la Estatua de la Libertad?

La Defensa Civil de Brasil previamente emitió una alerta meteorológica en gran parte de esta zona, donde además del colapso de la réplica de la Estatua de la Libertad, también hubo cortes de energía, árboles caídos, techos dañados y caída de granizo en distintas zonas.

Desde la empresa Havan informaron que el área fue acordonada de inmediato para resguardar al personal y a los clientes que se encontraban en circulación. Además, en pocas horas, se desplegaron equipos especializados para retirar los escombros del lugar y evaluar riesgos.

Por otro lado, las réplicas de la Estatua de la Libertad forman parte de la identidad visual de la cadena Havan, una de las más grandes de Brasil. Su propietario, el empresario Luciano Hang, utiliza estas esculturas como símbolo del concepto de “libertad” y del comercio, y varias de ellas están instaladas frente a sucursales distribuidas por todo el país.

Así fue el momento en que se desploma réplica de la Estatua de la Libertad; quedó en video

A pesar de que este incidente no generó heridos ni muertos, un equipo técnico de la propia empresa iniciará el desmontaje y se realizará una inspección para determinar las causas del desplome.