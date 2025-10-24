Jessica Cediel arremete contra sus críticos por su polémico baile: “No voy a cambiar”

En las últimas horas, la presentadora Jessica Cediel respondió a las críticas que se encuentra recibiendo en redes sociales, en especial por su forma de vestir y bailar pese a mencionar que es una persona de religión cristiana. Por lo cual, ante esta situación modelo se pronunció ante esto.

La presentadora que tuvo paso por diversos programas como ‘Muy buenos Días’, ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’ y ‘La Descarga’, compartió un video bailando el popular tema Imitadora del cantante Romeo Santos, motivo que provocó la reacción en sus redes sociales.

Cabe destacar que en las imágenes lucía un vestido blanco que dejaba ver su figura, además se evidencia la forma en la que realizaba en que baila. Situación que desató una ola de comentarios divididos, en especial donde la criticaron por hacer dichos movimientos sensuales, pese a ser cristiana.



Por lo cual, horas más tarde Jessica Cediel rompió el silencio ante estos comentarios y contesto en sus historias de Instagram lo que opinaba antes estas críticas que se encontraba recibiendo por parte de muchas personas.



¿Cómo respondió Jessica Cediel ante estas críticas?

Jessica Cediel a los usuarios donde primero les agradeció a todos sus seguidores por el amor y cariño que tuvo con ella, pero en el mismo mensaje decidió responder y afirmó que pese a tener una relación muy cercana con Dios, no cambiará su forma de ser y menos en sus redes sociales.

“Paso a agradecerles el amor y cariño, también responderles una que otra duda. Muchos se sorprenden por mi fe, mi celibato y mi relación con Dios, pero tener una conexión con Él no significa dejar de ser uno mismo”, expresó la modelo en una historia en sus redes sociales.

Adicionalmente, le mandó un contundente mensaje a estas personas que le mandaban mensajes malintencionados y dijo: “Sigan criticando, porque yo no voy a cambiar. Lo último que verán en mis redes es hipocresía. Lo que ven aquí es lo mismo que cuando me encuentran en persona”.

Recordemos que Jessica Cediel constantemente se encuentra hablando sobre su relación con Dios y también porque toca temas polémicos, como cuando decidió criticar la celebración de Halloween debido a su religión.

