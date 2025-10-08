Zion fue hospitalizado de urgencia tras grave accidente; tiene múltiples traumas

El mundo de la música urbana se ha visto sacudido por la noticia de que el cantante puertorriqueño de música urbana Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, estuvo involucrado en un accidente y se encuentra actualmente hospitalizado.

La información fue confirmada de manera oficial el 7 de octubre de 2025 a través de un comunicado emitido por su familia y su equipo de trabajo, específicamente por Baby Records Inc. y Nu Form Management.

El estado de salud de Zion (de 44 años) "permanece reservado", mientras su equipo y sus allegados se enfocan completamente en su proceso de recuperación.

Aunque la comunicación oficial no ha ofrecido detalles sobre las causas ni la ubicación exacta del accidente, reportes de medios indican que el cantante ingresó a un centro médico de San Juan, Puerto Rico.



El doctor Israel Ayala, director de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, informó que Zion ingresó con "múltiples traumas de cuidado", y el equipo médico está evaluando cuál es el tratamiento adecuado para él.

Medios como América TV y El Vocero, así como la agencia EFE, aseguran que el incidente fue un siniestro vial o accidente de tránsito, y se presume que el artista pudo haber estado conduciendo un vehículo todoterreno.

En el texto divulgado en las redes del artista, se aprovechó la ocasión para agradecer profundamente a sus seguidores por el apoyo, las oraciones y las muestras de cariño. De igual manera, las compañías Baby Records y Nu Form Management solicitaron "respeto y paciencia durante este momento delicado".

Se ha reiterado la precisión de que "las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales", y que todas las novedades médicas serán manejadas e informadas por el equipo de trabajo del reguetonero.

Zion, nacido en Carolina, Puerto Rico, el 5 de agosto de 1981, es reconocido como una de las figuras más importantes del reguetón y el pop urbano. Es mundialmente famoso por haber conformado el dúo Zion & Lennox por más de 20 años, logrando éxitos como Yo voy, Doncella y Bandida.

Aunque el dúo anunció su separación en noviembre de 2024 para que Zion pudiera enfocarse en sus intereses profesionales y en su carrera como solista, la decisión tomada reflejaba su compromiso de continuar expandiendo su legado con su próximo proyecto, The Perfect Melody II.

Recientemente, el artista boricua se había presentado en Medellín, Colombia, tanto en un show especial en "El Balcón de Belisario" como acompañando a Silvestre Dangond en el estadio Atanasio Girardot.

