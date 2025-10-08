Publicidad

Zion fue hospitalizado de urgencia tras grave accidente; tiene múltiples traumas

El cantante puertorriqueño Félix Gerardo Ortiz Torres, fue internado en un centro médico de San Juan tras un incidente reciente. Su equipo de manejo pide a los seguidores respeto y oraciones.