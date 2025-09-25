Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
PROMO EN NEQUI
MARCELA REYES HACE CONFESIÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Accidente de TransMilenio en Avenida Las Américas colapsa movilidad y pone a caminar

Accidente de TransMilenio en Avenida Las Américas colapsa movilidad y pone a caminar

Un siniestro vial en plena hora pico, provocado por la invasión del carril de TransMilenio, paralizó la Avenida Américas con Carrera 68, obligando a más de 500 pasajeros a abandonar los buses.