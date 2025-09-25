Accidente de TransMilenio en Avenida Las Américas colapsa movilidad y pone a caminar

La mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025 se vio marcada por un grave incidente de tránsito en el occidente de Bogotá que paralizó por completo la operación de TransMilenio y generó un colapso masivo en la movilidad de la Avenida Américas.

El siniestro se registró cerca de las 7:00 de la mañana, en una de las franjas horarias más críticas para la capital, a la altura del puente vehicular de la Avenida 68 con Américas, frente a la estación Marsella. El hecho involucró a un bus articulado de TransMilenio y un vehículo particular, identificado en algunas fuentes como un furgón pequeño o una camioneta.

Según las primeras indicaciones, el vehículo privado invadió el carril exclusivo del sistema articulado, impactando a uno de los buses. Una de las versiones recogidas por testigos señala que el vehículo particular, descrito como una camioneta blanca, podría haber estado intentando evadir a los agentes de tránsito al momento del choque.

El impacto generó una parálisis total en la troncal de las Américas, provocando una alta congestión en el servicio que circulaba en sentido occidente-oriente. La perturbación del tráfico afectó rápidamente varias estaciones.

Ante la imposibilidad de avanzar, que se extendió por casi una hora, cientos de usuarios de TransMilenio optaron por bajarse de los articulados y continuar su recorrido a pie hacia sus destinos.

Se estima que más de 500 pasajeros se vieron afectados por esta interrupción. Una usuaria damnificada reportó la necesidad de caminar durante más de una hora a causa del trancón.

Las autoridades viales asignaron una unidad de la Policía de Tránsito al lugar desde las 7:15 a.m.

Una grúa llegó alrededor de las 7:25 a.m. para comenzar las labores de retiro del vehículo particular, proceso que, según otro reporte, se dio cerca de las 7:43 a.m.

A pesar de las labores de enganche y retiro del vehículo, la congestión para la flota troncal persistía hasta las 7:50 a.m.

No obstante, el paso y la movilidad para los buses mostraban una mejoría paulatina. Los reportes preliminares de las autoridades indicaron que no se presentaron personas lesionadas en el accidente.

Debido a la emergencia, TransMilenio y las autoridades de Movilidad hicieron un vehemente llamado a la ciudadanía. Solicitan a los usuarios no despresurizar las puertas ni bajarse de los buses mientras estén detenidos, ya que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de todos.

También pidieron a las personas que caminaban sobre la vía facilitar el paso de la flota en ambos sentidos para acelerar la normalización del servicio.