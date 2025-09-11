Ciclista casi termina debajo de bus de TransMilenio; iba por el carril exclusivo

La escena se registró en Bogotá y rápidamente encendió las redes sociales. Un video publicado en la plataforma X muestra el instante en que dos ciclistas invadieron el carril exclusivo de TransMilenio y, por pocos segundos, estuvieron a punto de ser arrollados por un articulado que se encontraba en plena ruta.

En las imágenes se ve cómo los ciclistas avanzan por la vía reservada al transporte masivo, mientras el bus se aproxima a toda velocidad cumpliendo su recorrido habitual. El conductor no parece tener tiempo de maniobrar, y uno de los biciusuarios termina chocando levemente contra el costado del vehículo. El impacto lo hace perder el equilibrio y caer sobre el asfalto.

Puedes leer: Bogotá da alivio de 800 mil pasajes GRATIS en TransMilenio; así puedes aplicar



Por fortuna, la situación no pasó a mayores. El hombre que cayó al suelo se levantó rápidamente y continuó su camino en la misma calzada, aparentemente sin lesiones de consideración. El otro ciclista, que logró esquivar el contacto directo, se mantuvo de pie y siguió pedaleando como si nada hubiera ocurrido.

El video dura apenas unos segundos, pero la tensión que genera ha sido suficiente para que decenas de usuarios reaccionen. Muchos destacan el riesgo al que se exponen quienes deciden ingresar a un carril exclusivo diseñado para buses articulados que superan fácilmente las 60 toneladas con pasajeros a bordo. Otros, en cambio, señalan la necesidad de que la ciudad refuerce las campañas de educación vial para evitar este tipo de incidentes.

Hasta el momento, TransMilenio no se ha pronunciado sobre el caso. No se sabe si hubo reporte oficial por parte del conductor del articulado o si las autoridades de tránsito tomaron nota del hecho. Sin embargo, la escena ya se convirtió en uno de los videos más comentados del día en redes sociales, principalmente porque deja en evidencia el peligro de circular en espacios que no corresponden a las bicicletas.

Publicidad

Puedes leer: Accidente de motociclistas en 'rodada' vía La Mesa; el compañero casi lo deja peor

Este tipo de situaciones no son nuevas en Bogotá. En más de una ocasión, los biciusuarios han sido grabados utilizando el carril de los buses para “ganar tiempo” o evitar trancones en las ciclorrutas. El problema es que cualquier error de cálculo puede terminar en una tragedia, como quedó demostrado en el clip que hoy recorre internet.

Publicidad

El ciclista que terminó en el suelo tuvo suerte. Tras levantarse, se le ve retomar el pedaleo con naturalidad, sin mostrar señales de dolor ni de lesiones graves. Eso sí, el susto fue evidente para quienes presenciaron el hecho y para los miles que luego vieron el video en línea.