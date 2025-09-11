Pareja de Epa Colombia compartió un enigmático mensaje, ¿buenas noticias?

Desde los últimos días, Epa Colombia ha sido noticia por la supuesta incautación de algunos celulares de su habitación, en la Escuela de Carabineros, donde se encontraba retenida. Ante esto, su pareja, Karol Samantha compartió un mensaje en sus redes sociales, que conmovió a sus seguidores.

Recordemos que durante la inspección de la celda de la Escuela de Carabineros, hallaron tres celulares escondidos en baños y habitaciones; uno de ellos sería de Epa Colombia, según Noticias Caracol, pese a que estos se encuentran prohibidos a las personas que se encuentran privadas de la libertad, situación que generó mucho ruido por parte de la empresaria, pese a esto, Karol Samantha, se pronunció al respecto.

“Tenemos como ejemplo a la mujer más valiente de toda Colombia. De eso no hay la menor duda. Gracias, Daneidy Barrera, por ser ejemplo de superación y generar empleo en Colombia”, escribió Karol Samantha en una historia de Instagram, donde también se refirió a las críticas recibidas.

Sumado a esto, la pareja de Epa Colombia se ha mantenido activa en sus redes sociales, donde continúo la empresa de las queratinas haciéndole publicidad y también compartiendo varias fotos de su hija en su rutina del día a día. Esto mientras se espera la decisión del juzgado sobre Daneidy Barrera.



¿Qué otros mensajes de apoyo recibió Epa Colombia?

Otra celebridad que se pronunció por la situación de Epa Colombia fue la empresaria e influenciadora, Yina Calderón, quien pese a no estar en el país compartió en una entrevista la dura situación que se encuentra viviendo en materia de salud en la Escuela de Carabineros.

“La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de ella, porque yo con Epa no tengo comunicación, y me cuenta que está muy enferma”, reveló Yina Calderón en una entrevista para un medio local, generando preocupación a los seguidores de la empresaria de queratinas.

Yina también comentó que Epa Colombia fue mal influenciada por eso cometió el delito en Bogotá, que la tiene en estos momentos en la cárcel.

Sumado a esto, le imploró a sus seguidores poder lograr un contacto con el Presidente, con el fin de que le den libertad a Epa Colombia, dado que ella está cerca de perder la vida. Adicionalmente, mencionó que ella solo quiere ver a su hija y a su pareja.

