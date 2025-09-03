Así es la "celda" de Epa Colombia, donde encontraron celulares escondidos, ¿gomela?

La influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, volvió a ser noticia después de que la Policía Nacional incautara varios dispositivos móviles en medio de un operativo realizado en la Escuela de Carabineros de Bogotá, lugar en el que se encuentra recluida desde hace algunas semanas tras ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor.

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, en la inspección se encontraron tres celulares, entre ellos el de la empresaria. Según el reporte oficial, los teléfonos estaban escondidos en baños y habitaciones del lugar, pese a que su uso está totalmente prohibido para las personas privadas de la libertad.

En fotografías compartidas por las autoridades, se ve a uniformados revisando cuidadosamente las habitaciones, buscando debajo de las camas, entre cajones y otros espacios donde podrían ocultarse los dispositivos.

El hallazgo encendió nuevamente la polémica en torno a la creadora de contenido, quien desde hace meses enfrenta un proceso judicial por los hechos ocurridos durante el estallido social de 2019, cuando fue captada dañando una estación de TransMilenio.

Cabe recordar que a Epa Colombia le imputaron los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación al terrorismo, y fue condenada a cinco años y tres meses de prisión. Tras su traslado el pasado 20 de agosto desde El Buen Pastor, su abogado Francisco Bernate alegó que ella necesitaba mayores garantías de seguridad, por lo que terminó instalada en la Escuela de Carabineros, donde ahora enfrenta este nuevo escándalo.

Hasta el momento, el Inpec no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las consecuencias que podría traer para la influenciadora el hallazgo de su celular, pero expertos coinciden en que este tipo de situaciones podría acarrear sanciones disciplinarias, pérdida de beneficios o incluso un endurecimiento de sus condiciones de reclusión.

Así es la “celda” de Epa Colombia, donde encontraron celulares escondidos, ¿gomela?

El operativo de la Policía no solo dejó en evidencia la incautación de los teléfonos, también mostró cómo son las llamadas “celdas” dentro de la Escuela de Carabineros. A través de videos e imágenes difundidas por las autoridades, se alcanzó a observar el espacio donde permanece Epa Colombia y que ha despertado curiosidad en redes sociales.

Lo primero que llamó la atención es que el lugar no se parece a una celda tradicional. Se asemeja más a una habitación común, equipada con cama, televisor, sillones, cajones y hasta repisas con fotografías familiares. En las imágenes también se aprecian ventanas con buena iluminación, cuadros decorativos, e incluso alimentos organizados en algo que parece una pequeña alacena, lo que para muchos internautas resulta sorprendente frente a lo que se esperaría de un espacio carcelario.

Además, la Policía reveló que de los iPhone incautados se estaban realizando llamadas en horas de la madrugada y que varios mensajes de texto serán revisados dentro de la investigación. Ese detalle encendió las alarmas, pues demuestra que los dispositivos estaban en uso constante, lo que podría complicar aún más la situación de la influenciadora.

¿Podría tener problemas Epa Colombia?

Aunque el ambiente dentro del lugar parece tranquilo y con más comodidades que en otros centros de reclusión, el hallazgo de los celulares pone en riesgo las condiciones de Epa Colombia. Este episodio podría derivar en sanciones adicionales, que van desde restricciones más estrictas hasta la posibilidad de ser regresada a un centro penitenciario con mayores controles, lo que representaría un cambio drástico frente a la estancia que hoy tiene en la Escuela de Carabineros.

El caso sigue en análisis por parte de las autoridades, y mientras tanto, las imágenes de su “celda” se han convertido en tema de conversación en redes sociales, donde muchos discuten si en realidad se trata de privilegios o de condiciones justificadas por seguridad.

