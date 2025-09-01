Mamá de Epa Colombia sorprende al publicar un video de su hija: "Todo esto acabará"

El pasado 20 de agosto, la creadora de contenido Epa Colombia (Daneidy Barrera Rojas) dejó la Cárcel El Buen Pastor para ser llevada a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Un cambio que fue posible gracias a la gestión de su equipo jurídico. El objetivo de la defensa era garantizarle mejores condiciones de salud y seguridad, en un entorno donde su integridad no corra riesgos.

Sin embargo, la situación sigue generando controversia y preocupación. El 30 de agosto, Martha Rojas, madre de la empresaria, compartió un video en redes sociales que conmovió a sus seguidores.



En las imágenes, Epa aparece llorando, con el rostro visiblemente afectado por la situación. Junto al video, su mamá escribió un mensaje cargado de fe: “Pronto hija, todo esto acabará y tendrás la recompensa de Dios. Sabes, Él es justicia divina, ya lo verás”, acompañado de un emoji de oración.

Este gesto rápidamente se viralizó en páginas de entretenimiento y desató una ola de comentarios: “Libertad para Epa”, “Ella merece salir ya”, “Lo justo es que la dejen en libertad”, “Pronto se va a encontrar con su hija”.

El traslado fue autorizado por el Ministerio de Justicia y el INPEC, quienes evaluaron la solicitud presentada por su defensa. Durante el proceso, se conoció una nueva fotografía oficial de Daneidy, en la que luce un uniforme azul y un cambio de look, detalle que no pasó desapercibido para los medios, como informó Noticias Caracol.

Por su parte, Yina Calderón, amiga cercana de la influencer, reaccionó en sus redes sociales con un mensaje lleno de esperanza. “No sé por qué siento que el caso se está moviendo y que va a estar mejor allá.

Dios tiene el poder, y yo siento que Epa Colombia va a quedar dentro de muy poco libre, algo me lo dice. Ayúdenme con una cadena de oración”, expresó la exprotagonista de novela, invitando a sus seguidores a unirse en oración.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el centro del debate el tratamiento penitenciario para figuras públicas, las garantías de derechos humanos en el sistema carcelario colombiano y la fuerza del apoyo social en redes frente a casos mediáticos.

