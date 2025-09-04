Accidente de motociclistas en 'rodada' vía La Mesa; el compañero casi lo deja peor

La vía que conecta a Bogotá con La Mesa fue escenario de un accidente que dejó a más de uno con los nervios de punta. Todo ocurrió durante una rodada de motociclistas que se desplazaban en grupo, cuando uno de ellos perdió el control en plena curva y terminó protagonizando una escena que rápidamente se hizo viral.

Un conductor que iba detrás con su cámara encendida captó el momento exacto del impacto. En el video se ve cómo los motociclistas avanzaban a gran velocidad, algunos incluso midiendo fuerzas entre ellos en lo que parecían piques. Fue en una de esas maniobras donde todo salió mal.

El hombre que iba en la moto adelantada intentó tomar la curva, pero la inercia y la velocidad le jugaron una mala pasada. La máquina se abrió demasiado, salió del carril y terminó estrellándose de lleno contra un pequeño montículo de tierra a un costado de la carretera. La fuerza del golpe lo lanzó por los aires.

El motociclista, al salir disparado, cayó de forma aparatosa sobre el asfalto, justo en el carril por donde transitaba otro de sus compañeros del grupo. La escena fue tan rápida y peligrosa que el segundo motociclista, al intentar esquivarlo, estuvo a punto de pasarlo por encima. La reacción de ambos fue cuestión de segundos y evitó que la situación se convirtiera en una tragedia aún mayor.

Los demás integrantes de la rodada, al ver lo sucedido, frenaron de inmediato y corrieron a auxiliar al afectado. El ambiente de emoción y adrenalina de la rodada se transformó en angustia al presenciar el estado en el que quedó el hombre tras el accidente.

Aunque el video muestra claramente el fuerte golpe, hasta el momento no se conocen detalles sobre el estado de salud del motociclista que salió volando, ni tampoco del compañero que casi lo arrolla. Lo que sí está claro es que las imágenes estremecieron a quienes iban detrás y a los miles de usuarios que luego las vieron en redes sociales.

