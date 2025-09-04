Reapareció Verónica Alcocer y causa polémica, ¿por qué está en la cárcel?

Verónica Alcocer ya está de regreso en Colombia y retomó con fuerza sus funciones como primera dama en la recta final del gobierno de Gustavo Petro. Tras permanecer una temporada en Europa, Alcocer arrancó una agenda cargada de actividades enfocadas en la gestión social, con un recorrido por varias cárceles del país.

El regreso no pasó desapercibido. Desde agosto volvió oficialmente al país y, casi de inmediato, comenzó su gira visitando la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla. Allí, según contó en sus redes sociales, tuvo la oportunidad de recorrer las aulas educativas dentro del penal, donde actualmente 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, mientras 10 más cursan programas universitarios.

La primera dama compartió imágenes y mensajes destacando la importancia de estos espacios de formación: “Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”, escribió.

Solo unas horas después, su agenda continuó en Bogotá, donde visitó la cárcel La Picota, otro de los puntos clave en su recorrido por los centros de reclusión del país. Según su equipo de trabajo, estas visitas hacen parte de un plan previamente delineado para conocer de cerca los procesos de resocialización que se adelantan al interior de los establecimientos.

El regreso de Alcocer al territorio nacional también coincide con un ambiente político bastante movido. El actual gobierno está en su recta final y, al mismo tiempo, la campaña electoral ya está en marcha en todos los sectores. En medio de ese panorama, la figura de la primera dama vuelve a tener protagonismo con la reactivación de su agenda social, especialmente en proyectos relacionados con la educación y la reinserción de personas privadas de la libertad.

Su presencia también ha generado comentarios por el momento en que se produce. El llamado “Gobierno del cambio” busca mostrar resultados concretos antes del cierre de este mandato, y las acciones de la primera dama se suman a los esfuerzos oficiales por impulsar programas que habían estado en pausa.

Vale la pena recordar que Alcocer no estuvo completamente alejada de sus funciones este año. En abril ya había reaparecido en un escenario internacional, cuando representó a Colombia en los actos fúnebres del papa Francisco en el Vaticano. En esa ocasión estuvo acompañada por la entonces excanciller Laura Sarabia, con quien cumplió la tarea diplomática.