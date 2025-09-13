Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
EXREINA ES ASESINADA
Accidente en Transmilenio
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Revelan imágenes del accidente de máquina que cayó sobre un Transmilenio; así quedó el bus

Revelan imágenes del accidente de máquina que cayó sobre un Transmilenio; así quedó el bus

Impactantes imágenes muestran cómo quedó un bus de Transmilenio tras ser golpeado por una máquina que hace parte de las obras del Metro de Bogotá.

Revelan impactantes imágenes del accidente de máquina que cayó sobre bus de Transmilenio; así quedó el bus.jpg
Revelan impactantes imágenes del accidente de máquina que cayó sobre bus de Transmilenio; así quedó el bus
Foto captura de video:
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:42 p. m.