Revelan imágenes del accidente de máquina que cayó sobre un Transmilenio; así quedó el bus

El caos y la preocupación se apoderaron de los pasajeros de un bus de Transmilenio en plena NQS cuando una maquinaria de construcción cayó sobre un articulado.

El accidente, ocurrido la noche del viernes 12 de septiembre, dejó cuatro heridos y relaciona las obras del Metro y el sistema de transporte masivo de la capital. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la magnitud del impacto: vidrios destrozados, láminas desprendidas y parte del techo colapsado.

Transmilenio en medio de un accidente inesperado

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el articulado se desplazaba por su carril exclusivo a la altura de la Diagonal 16 Sur, en sentido sur–norte, cuando parte de la maquinaria amarilla empleada en las obras se desplomó sobre la estructura del vehículo.

Los videos publicados en redes sociales muestran el interior del bus en estado crítico: vidrios de las puertas hechos añicos, techos colapsados y pasajeros en evidente estado de shock. Incluso, uno de los usuarios grabó la escena mientras recibía ayuda tras resultar afectado por el golpe.

#PELIGRO 💀 Anoche (12SEP), obras del @MetroBogota causan accidente con bus de @TransMilenio en la Av. NQS con cl 16 Sur. Al parecer, una máquina habría impactado directamente contra un articulado en pleno tránsito y con pasajeros a bordo de los cuales resultaron tres lesionados. pic.twitter.com/gPQJmYcLPD — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 13, 2025

Un comunicado oficial del consorcio Metro Línea 1 confirmó que cuatro personas resultaron lesionadas. Todas fueron valoradas en el lugar y luego trasladadas a clínicas cercanas. Por fortuna, según los reportes médicos iniciales, ninguno de los heridos presentó complicaciones graves.

En relación con los hechos presentados la noche del 12 de Septiembre el Concesionario ML1 se permite informar. pic.twitter.com/MLVtYl9KOO — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 13, 2025

Investigación y suspensión de obras tras el accidente en Transmilenio

Las autoridades señalaron que las actividades en el punto fueron suspendidas de inmediato y que se activaron los protocolos de seguridad para atender la emergencia.

La entidad responsable aseguró que reforzará las medidas de control y seguirá de cerca la evolución médica de los pasajeros afectados.

El pronunciamiento del consorcio enfatizó que las causas del incidente todavía son materia de investigación. No obstante, se comprometieron a fortalecer la supervisión en los distintos frentes de obra para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Este sector de la NQS es clave dentro del proyecto del Metro, pues allí se levantará una de las 16 estaciones que deberá estar lista en 2028. Según los últimos reportes, la obra presenta un avance del 62 %. Sin embargo, este accidente genera dudas y cuestionamientos sobre la seguridad de quienes transitan a diario por el corredor vial.

Más allá del susto, los usuarios del transporte masivo exigen mayor coordinación entre las obras y la operación diaria del sistema. Para muchos, el accidente del viernes es un recordatorio de que Bogotá necesita infraestructura moderna, pero nunca a costa de la seguridad ciudadana.