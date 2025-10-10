Yuri Buenaventura revela la insólita manera en que conoció La Kalle

Yuri Buenaventura, la leyenda viviente de Buenaventura para el mundo visitó los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde se sincero de varios aspectos de su vida. Durante una entrevista que tocó fibras con diferentes anécdotas de su vida. Sin embargo, este reveló de manera inesperada, cómo fue su primer encuentro con el formato radial que ha "entró pisando durísimo".

Para sorpresa de todos, en especial que cuestionaban por qué el artista genuinamente deseaba visitar la estación, Yuri Buenaventura soltó la bomba que descubrió La Kalle mientras estaba en un motel, aclarando que esto sucedió "hace muchos años".

Este encuentro fortuito se convirtió en un momento de profunda comprensión sobre el papel de la estación. Mientras estaba en el motel, hablando con una persona, preguntó: "¿Y eso, ¿por qué? ¿Por qué esto?". La persona le explicó que La Kalle era un formato que "defiende la música popular" y el regional mexicano. Fue en ese instante que el maestro entendió y sintió que era "muy bacano".

El artista destacó el inmenso valor que La Kalle ha aportado a la escena musical nacional. Según Yuri, la emisora logró que la "música popular colombiana" saliera de un "gueto" y entrara en la "competencia de la industria musical". Este cambio es vital, para el género, en el pasado, era visto de manera "marginal," asociado con "los campesinos o de la gente mañeo". Recordó cómo la salsa también fue en su momento una "música mal vista porque era una música de negros y todo eso".



¿Qué más explicó Yuri Buenaventura sobre La Kalle?

Sumado a esto, Yuri Buenaventura compartió y defendió el formato de La Kalle es un defensor de la "colombianidad" y la "música colombiana", abriendo un espacio crucial que ha hecho que esta música sea "digna" y forme parte de la industria musical, generando "una cantidad de desarrollo para mucha gente".

De igual forma, comentó que esto es muy similar a cuando se fue a París y la gente confundía la salsa con la samba, reconoce el mérito de los medios de comunicación en estos procesos. Señaló que la música popular lleva más de dos siglos de existencia, pero es gracias al trabajo "comunicacional profesional de difusión" que logra conquistar esos espacios.

El artista concluyó este segmento manifestando su orgullo por estar en la emisora, a pesar de la revelación del motel, un lugar donde, según los presentadores, La Kalle ya estaba "dando palo en ese momento". Agradeciendo la labor destacada que tuvo la emisora con la música colombiana.

