“Toca darles mucho amor”: Variel Sánchez revela emotiva experiencia de su pasado

Uno de los actores más reconocidos en la televisión colombiana es Variel Sánchez, quien comenzó su carrera actoral desde muy joven debido a la influencia de su padre, provocando que tuviera participación en varias obras de teatro, las cuales desplegaron su talento.

Tanto es así que comenzó su trayectoria en reconocidas producciones nacionales como Francisco El Matemático, emitida en 2004 y A Mano Limpia, donde interpretó a Vicente Guerra, uno de los protagonistas de esta novela y logró obtener mayor reconocimiento en su carrera.

Sin embargo, Variel Sánchez también es reconocido por las diferentes labores que hace fuera de las cámaras, tanto es así que en El Primer Paso Pódcast compartió una de sus experiencias, la cual la realizó en la época de la pandemia donde confesó que fue hogar de paso por un tiempo.

¿Por qué Variel Sánchez fue hogar de paso?

Variel Sánchez durante el pódcast relató que recibió una llamada en la que le propusieron recibir a niños de una fundación, puesto que debido a la llegada de la pandemia por el Covid, muchas fronteras se cerraron y comenzaron a llegar más pequeños: “Se iban a contagiar los 100 niños de la fundación”,explicó.

Sumado a dicho pensamiento agregó que tiene unos amigos que son papás adoptivos de unas gemelas y le comentaron que fue una experiencia maravillosa. Tras esto aceptó la propuesta y mencionó: “Ay, yo quiero hacer parte de esta vaina”. De igual forma, el proceso de adopción es importante para tener otra persona en la casa y darle mucho amor.

“Que si usted decide tenerlos, le toca darles mucho más amor”, puntualizó, haciendo referencia que es lo que buscan los niños, además de comentar la experiencia con la pequeña familia que adoptó; narró que es la primera vez podía comer en la mesa como una familia y que estos estuvieran pendientes por sus cosas.

Sánchez recordó que pese a ser un momento complicado del mundo, terminó inventando un colegio, en donde junto a una profesora y junto a muchos amigos e hijos de ellos, armaron un salón de clases. Su emoción fue tal que hicieron uniformes y les dieron maletas a cada uno para que no se perdieran esta etapa.

Finalmente, explicó que la llegada de los pequeños fue dura para sus hijos, quienes pensaron que le iban a quitar a su mamá y no serían el centro de atención. Por lo que agradeció a sus papás dado que jugaron un papel importante y ayudaron con las responsabilidades que tenía en aquel entonces.

