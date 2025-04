Variel Sánchez confiesa cómo controla a su ‘amigo’ en escenas de cama; ¿por la disfunción?

El actor Variel Sánchez, reconocido por su versatilidad en la televisión colombiana, vuelve a dar de qué hablar, esta vez por revelar detalles íntimos de su vida profesional y personal.

En entrevista con El Klub de La Kalle 96.9, el intérprete de Brayan Ferreira en la nueva versión de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' de Caracol Televisión, compartió cómo maneja las escenas de cama sin pasar vergüenzas, ni "mostrar" más de la cuenta.

En esta nueva producción, Variel actúa junto a dos de las mujeres más atractivas de la televisión colombiana: Lina Tejeiro y Laura Barjum. Aunque en pantalla se ve relajado y natural, el actor confesó que estas escenas representaron un reto emocional, especialmente por respeto a su matrimonio.

Sobre cómo controla su cuerpo en escenas íntimas, soltó entre carcajadas: “A mí no me ha pasado que se me levante porque tengo disfunción”, dijo en tono de broma, y luego aclaró que "yo soy muy chistosito" y que realmente lo decía en chiste, también dijo que ya lo controla por profesionalismo.

“Cuando tenía 19 o 20 años sí me pasaba. Ahora me concentro en otras partes del cuerpo, no solo en la boca. Uno ya sabe manejarlo” .

Sobre su preparación, Variel comentó entre risas: “Yo me demoraba 10 minutos en maquillaje y ya estaba desesperado. Con Lina me reía mucho, me regañaban por eso. Soy hiperactivo, medio nerdo… me aprendo todo el libreto y me vuelvo muy cansón trabajando” .

Variel Sánchez se destapó en El Klub de La Kalle 96.9 FM

¿Qué pasó con la enfermedad de Variel Sánchez?

Durante la entrevista, también aclaró rumores sobre su salud mental, luego de que una de sus declaraciones fuera malinterpretada. “Yo dije que hago terapia, como lo hace el 90% de la gente, y salieron titulares diciendo que estaba enfermo".

"No tengo ninguna enfermedad mental. Sí tengo una neurosis interna, pero eso nos pasa a todos. Me levanto serio, de mal genio, sin razón, pero por eso hago terapia: para estar bien conmigo y con mi esposa” , explicó.

Un momento curioso ocurrió cuando un oyente le preguntó qué se siente besar a dos de las mujeres más lindas del país. “Uno trata de que no se vea mal el beso. Nunca con lengua, eso sería una falta de respeto. Hay que hacerlo despacio, abrir un poco más la boca, cerrar los ojos...” , detalló Variel con humor y sinceridad.

Así, con su característico estilo entre gracioso y honesto, Variel Sánchez demuestra que, detrás de las cámaras, hay toda una estrategia para mantener la concentración y... la compostura.

