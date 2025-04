Variel Sánchez saca trapitos al sol de Lina Tejeiro en escenas de Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Desde su estreno el pasado 10 de febrero, la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la televisión colombiana.

Con un elenco estelar conformado por Variel Sánchez, Lina Tejeiro, Laura Barjum y Juan Guilera, esta reversión del clásico de 2007 ha logrado conquistar a la audiencia noche tras noche.

Sin embargo, no todo ha sido sencillo detrás de cámaras. En una conversación honesta durante el pódcast Realidades Ocultas, conducido por Carolina Aráujo, Variel Sánchez habló abiertamente sobre las dificultades que enfrentó al grabar escenas íntimas con su compañera Lina Tejeiro.

El actor, quien da vida a Brayan Ferreira, reconoció que hubo un reto importante al momento de encarnar a una pareja en pantalla , especialmente por el compromiso que mantiene con su vida personal.

“Llevaba mucho tiempo sin besar a alguien que no fuera mi esposa” , confesó Sánchez, dejando claro que sus principios y el respeto por su relación pesaron en su proceso actoral.

Durante la entrevista, el artista recordó el primer intento de grabar una escena de beso con Tejeiro. Ambos sintieron que el resultado no fue el adecuado. La actriz llanera fue clara:

“No, no, besémonos bien porque tenemos que enamorar al público ”. La frase, más allá de lo anecdótico, refleja el compromiso de ambos intérpretes con la credibilidad de sus personajes y con la conexión emocional que buscaban generar en los espectadores.

“Yo no sé, mira, en algún momento de mi vida cuando yo era soltero, y no es cliché, pues sí había uno que decía: ‘Juepucha, me voy a chupar a Carolina, tremendo’, pero si te vas por ese lado te jodes todo... Porque no, porque hay treinta personas en un set , es un día de trabajo, no está bien, hay un tema de respeto que me parece perfecto”, comentó Sánchez, dejando en evidencia la distancia entre la realidad del set y las percepciones del público.

Estas declaraciones se dieron luego de que la presentadora citara la frase: “las escenas de besos siempre son emocionantes para los actores”. El actor desmintió esa idea de inmediato, señalando que más que emoción, estas escenas requieren concentración, profesionalismo y, sobre todo, respeto.

Nuevo Rico, Nuevo Pobre se ha mantenido entre los programas más vistos del país. Según datos recientes de Kantar Ibope Media, ha alcanzado una audiencia de 6,82 puntos, solo superada por Yo Me Llamo y Noticias Caracol, reafirmando su impacto en la programación nacional.

Cabe recordar que la versión original de la telenovela, emitida entre 2007 y 2008, fue protagonizada por John Alex Toro, Martín Karpan y Carolina Acevedo. Su historia (la de dos hombres intercambiados al nacer que enfrentan vidas opuestas al descubrir la verdad) tuvo tanto éxito que fue adaptada en varios países, incluso en algunos de Europa.

Ahora, con una nueva generación de actores, esta historia revive con fuerza, y detrás de cada escena romántica hay un trabajo minucioso y comprometido, como lo evidencia la experiencia entre Variel Sánchez y Lina Tejeiro.

