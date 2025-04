Hermano de Selena Quintanilla enfurece en entrevista; escuchó nombre de Yolanda Saldívar

Han pasado tres décadas desde que el mundo perdió a Selena Quintanilla , pero el dolor por su ausencia sigue tan presente como el primer día.

Muestra de ello es la reacción de su hermano, AB Quintanilla , quien explotó en una conferencia de prensa al ser cuestionado por la reciente negativa de libertad condicional a Yolanda Saldívar, la mujer que en 1995 le arrebató la vida a la "Reina del Tex-Mex".

El bajista y productor o frecía declaraciones a los medios tras participar en el Festival Pa’l Norte , donde presentó un emotivo homenaje a su hermana.

En el escenario lo acompañaron Ximena Sariñan a, Denisse Guerrero (Belanova) y Melissa Robles (Matisse) , interpretando algunos de los temas más icónicos de Selena.

Sin embargo, la atmósfera se tornó tensa cuando un reportero preguntó a Quintanilla sobre cómo su familia había recordado a Selena al cumplirse 30 años de su fallecimiento, y qué opinaba respecto a la decisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas, que negó a Saldívar la libertad condicional.

Visiblemente molesto, AB respondió con contundencia:

"¿En serio vas a arruinar un momento bonito con esta pregunta? ¿Me vas a respetar? No me faltes al respeto. Es bien fácil mencionar el nombre de alguien que hizo un acto que afectó al mundo, y mencionarlo aquí, en medio de un homenaje, no se vale. Felicidades, me encabronaste. Es la última pregunta."

Pero el pronunciamiento no terminó ahí. Horas después, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, AB Quintanilla publicó un video que sorprendió a muchos: una recreación de Selena hecha con inteligencia artificial, en la que se le ve cantando como en sus mejores años. Junto a la publicación, escribió un mensaje cargado de dolor y firmeza:

"Creo que ella (Yolanda) debería pasar el resto de su vida en prisión. En cuanto a su familia que quiere permanecer anónima difundiendo historias falsas en las noticias , sólo han demostrado al mundo que son una familia de cobardes. Gracias a todos los que han mostrado amor y apoyo y están de acuerdo en que la basura pertenece al cubo de basura."

Las palabras del músico dejaron en claro que, pese al paso del tiempo, el asesinato de Selena sigue siendo una herida abierta no sólo para él , sino para toda la comunidad que ha mantenido vivo su legado.

El rechazo de la solicitud de Saldívar, quien buscaba salir tras cumplir 30 años de condena, fue recibido por muchos como un acto de justicia, y las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando la decisión.

Así, entre homenajes, dolor y memoria, AB Quintanilla volvió a mostrar que el amor por su hermana sigue tan fuerte como siempre, y que para quienes la amaron, no hay lugar en el mundo para el olvido ni para el perdón.

