Lina Tejeiro destapa sus sentimientos por Juan Guilera; juntos en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Lina Tejeiro volvió a cautivar a la audiencia colombiana con su regreso a la pantalla en la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una producción que ha revivido la nostalgia y, al mismo tiempo, ha dado pie a nuevos rumores sobre su vida sentimental.

En una entrevista en el Klub de La Kalle 96.9 FM, la actriz habló con sinceridad sobre sus verdaderos sentimientos hacia Juan Guilera, su compañero de elenco en la serie.

Lina Tejeiro y Juan Guilera: ¿Hubo tensión en el set?

Aunque en pantalla se percibe una química evidente entre Lina y Juan, la actriz confesó que trabajar con él no fue tan fluido como muchos piensan. “Él entró un mes después, no tenemos el mismo sentido del humor. Yo hacía chistes y él ni se reía. Yo decía: ‘¡ay no, qué pereza!’” , aseguró Tejeiro con su característico humor.

Contó que como no conocía previamente a Juan Guilera no sabría cómo sería su química con él, cosa distinta ocurrió con Variel Sánchez, quien interpreta a Brayan, y con quien sí tenía una amistad de años atrás.

La actriz admitió que sentía temor de que esa falta de conexión se notara al aire. Sin embargo, los televidentes han destacado lo natural que se ven sus escenas juntos. “Me sorprendí cuando vi que en cámara sí fluía, aunque fuera diferente detrás de escena” , expresó.

Durante las grabaciones, su personaje, Rosmery, comenzó a acercarse a Andrés (interpretado por Juan Guilera), generando preguntas entre los seguidores sobre si Lina experimentó sentimientos similares en la vida real . Ella fue clara: “Juan es un hombre muy guapo, pero definitivamente no es mi tipo. Me cae muy bien, pero hasta ahí”.

Incluso relató que su familia tenía ciertas expectativas con respecto a Juan. “Todos decían: ¡Ese es el extranjero que tú te mereces! Pero mi mejor amiga fue la única que me dijo: ‘no es para ti’” .

Sin embargo dejó claro que es un compañero al que adora, pero no con intenciones de algo más que una amistad.

Lina Tejeiro estuvo en El Klub de La Kalle hablando de sus proyectos personales y profesionales /Foto: La Kalle

A pesar de no ser muy seguidora de la televisión, Lina confesó que esta vez está completamente conectada con la serie. “Estoy juiciosa viendo todos los capítulos, y si no estoy en casa, los veo al otro día por la web. Me encanta” .

La actriz destacó lo importante que ha sido para ella reencontrarse con su pasión por actuar, especialmente en una producción nacional de alto impacto. “Me siento feliz en esta faceta. Es un proyecto que disfruto y que me permite crecer como artista”.

¿Quién es el novio de Lina Tejeiro?

Actualmente, Lina está soltera. Confesó que ha tenido algunas citas recientes, pero ninguna ha prosperado. “Uno era perfecto, pero inseguro. El otro iba muy rápido. Así que, al final, decidí quedarme sola” .

Con esa misma autenticidad que la caracteriza, Lina dejó claro que en lo profesional y personal está en una etapa de crecimiento y exploración. Y aunque las cámaras capturen química con sus compañeros, en la vida real, ella mantiene los pies en la tierra.

Revive acá la entrevista completa con Lina Tejeiro