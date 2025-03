Variel Sánchez de 'Nuevo rico, nuevo pobre' confiesa que sufre difícil enfermedad

Variel Sánchez vuelve a dar de qué hablar, pero esta vez no es solo por su impecable actuación en la nueva versión de Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión. El actor, quien interpreta a Brayan Galindo en la producción, hizo una revelación inesperada sobre su vida personal que dejó a muchos con la boca abierta.

En una entrevista con La Corona TV de City TV, Variel se sinceró sobre una situación que ha afectado su vida en diferentes ámbitos. "Tengo que trabajar en mi neurosis. Es algo que está muy adentro de mí y estoy trabajando en eso. Con meditación, con yoga. He estado con varios terapeutas y creo que esto es lo que más me ha traído problemas a nivel personal y de pareja, incluso en las relaciones familiares", confesó el actor, dejando en evidencia que su camino no ha sido fácil.

La declaración de Sánchez sorprendió a muchos, especialmente porque siempre se le ha visto como una persona alegre y descomplicada en redes sociales y frente a las cámaras. Sin embargo, el actor reveló que lleva años en terapia intentando manejar esta situación.

"Cargo una rabia de vida. No sé qué herida estoy sanando, pero llevo años en terapia", agregó, dejando claro que sigue en un proceso de autoconocimiento y sanación.

A pesar de todo, Variel asegura que su hogar sigue siendo su refugio y que junto a su esposa, Estefanía Godoy, han encontrado la manera de sobrellevar los desafíos. "Somos una familia linda, con nuestros problemas como cualquier otra. Nuestro secreto ha sido ser auténticos, no querer aparentar algo que no somos", comentó.

El trabajo emocional ha sido importante

El actor también habló sobre los retos que ha enfrentado en su carrera y cómo su propia percepción de sí mismo ha sido un obstáculo. "He trabajado en quererme como Variel porque nunca he sido el más alto, ni el más atractivo, ni la primera opción. Pero no porque los demás no lo vieran, sino porque yo no me valoraba" , confesó.

Incluso recordó cómo durante su participación en La Niña, donde recibió varios premios y fue muy elogiado, nunca se sintió completamente a gusto con su desempeño. "Me decían cosas buenas y yo me sentía incómodo, no entendía por qué", relató.

