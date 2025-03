Aida Victoria da tajante respuesta de por qué no sale con hombres sin dinero, ¿por Westcol?

Aida Victoria Merlano, una de las influencers más reconocidas en Colombia, volvió a estar en el centro de la controversia tras compartir en sus redes sociales su opinión sobre la situación económica de sus parejas.

Sus declaraciones han provocado un intenso debate en plataformas como Instagram y TikTok, donde la creadora de contenido respondió sin filtros a quienes la critican por preferir hombres con estabilidad financiera.

Desde hace tiempo, Merlano ha sido transparente sobre sus relaciones amorosas y lo que espera de una pareja.

En esta ocasión, afirmó que no tiene interés en salir con hombres que no cuenten con una situación económica similar a la suya. "Uno dice estas cosas y suena materialista e interesada, pero al final del día es tan sencillo como explicarte que si yo soy una mujer que tiene dinero y emprende, naturalmente quiero que sea parejo", declaró.

Las palabras de Aida Victoria desataron una ola de comentarios, tanto de apoyo como de crítica. Algunos usuarios la acusaron de ser materialista y de depender de hombres adinerados para su estilo de vida.

Sin embargo, la influencer fue contundente en su respuesta y aseguró que su postura no se trata de interés, sino de buscar compatibilidad en su relación.

Publicidad

"Si usted es trabajadora y se hace su 'platica', no ande con arrastrados , que uno no construye con alguien que no ha construido nada para sí mismo ", expresó, alentando a las mujeres a no temer ser tildadas de interesadas por querer estabilidad financiera en sus relaciones.

Además, argumentó que la vida financiera de una persona refleja muchas veces sus creencias y capacidades para construir un futur o. "Es complicado estar con alguien y admirarlo cuando esa persona no puede costear su propia vida dentro del esquema al que tú estás acostumbrado", agregó.

Publicidad

Aida Victoria Merlano reveló inconveniente con uno de sus exnovios

Durante su declaración , Aida Victoria también reveló detalles sobre experiencias pasadas con ex parejas, sin dar nombres , pero dejando claro que ha pasado por situaciones difíciles.

"¿Tú sabes cuál fue el ex que me robó 45 millones? No. ¿El que me sacó pistola? No. Porque yo no salgo a hablar, salgo a responder", afirmó con contundencia.

Asimismo, respondió a los comentarios de algunos usuarios en redes sociales que insinuaban que "el que se quede con ella, pierde" . A lo que ella replicó con ironía: "Debe ser una ganancia quedarse contigo, un hombre que está tirándole en TikTok a una mujer mucho más próspera que él".

Las declaraciones de Aida Victoria Merlano han puesto sobre la mesa un debate recurrente: ¿el dinero debería ser un factor determinante en una relación? Para la influencer, el amor y la estabilidad económica no son excluyentes, sino complementarios . "En la vida se puede tener amor y dinero porque una cosa no excluye a la otra", enfatizó.

Mientras algunos la critican, otros apoyan su postura y argumentan que compartir metas y estabilidad económica puede ser clave para una relación sólida. La conversación sigue abierta en redes sociales, donde Merlano, fiel a su estilo, sigue respondiendo sin tapujos a quienes cuestionan su forma de ver la vida y el amor.

Mira también: Aida Victoria reveló que esta embarazada