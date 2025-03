Hijastra de Aida Victoria destapa verdad sobre su relación con ella y su embarazo

Aida Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido, está nuevamente en el centro de la conversación pública tras anunciar su embarazo.

La noticia, que fue revelada el pasado 19 de marzo a través de un emotivo video en Instagram titulado ¿Cómo eres tan fuerte?, no solo impactó a sus seguidores, sino que también generó reacciones en su entorno cercano.

Entre ellas, destaca la respuesta de Sara Tejada, hija de Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria, quien recientemente compartió su alegría en redes sociales.

En un tierno video publicado en TikTok, Sara Tejada dejó en evidencia su entusiasmo por la llegada de su hermanito, a quien llamarán Emanuel o Emiliano.

En la grabación, la joven aparece besando el vientre de la influencer, demostrando la buena relación que ha construido con ell a. Esta publicación no pasó desapercibida y fue ampliamente comentada por los seguidores de ambas.

Los vínculos entre Sara y Aida Victoria han sido objeto de interés, especialmente tras la oficialización de la relación de la influencer con el empresario ganadero Juan David Tejada.

La conexión entre ambas parece ser fuerte, algo que la propia Sara confirmó en redes al responder a un comentario en el que afirmó que la cuidará y no permitirá que le pase nada malo.

¿Quién es la hijastra de Aida Victoria Merlano?

Sara Tejada, además de ser hija del empresario agropecuario, ha ido ganando notoriedad en TikTo k gracias a su contenido y su participación en el certamen Teen World Colombia 2024, donde representó al departamento del Cauca.

En una publicación reciente , dedicó emotivas palabras a su padre, a quien describió como un hombre trabajador y presente en su vida.

"Tengo el privilegio de decir que yo sí tengo un papá presente, que siempre se esfuerza por darme lo que él no tuvo en su infancia. Nunca deja de trabajar para darme lo mejor, aunque a veces no me lo merezca", expresó la joven en su video, el cual alcanzó casi cinco millones de reproducciones y más de 400 mil 'me gusta'.

Por su parte, Juan David Tejada también ha manifestado su felicidad ante la noticia del embarazo de Aida Victoria. A través de Instagram, expresó su emoción escribiendo: "Mi amor hermoso, estoy muy feliz. Gracias por todo y por la clase de mujer que eres. Te amo mucho".

La influencer no dudó en responder con un mensaje lleno de amor y gratitud: "Te amamos muchísimo mi vida, gracias por cada momento, c ada aprendizaje y por hacer familia conmigo".

Mientras la familia crece y el vínculo entre sus miembros se fortalece, la llegada del bebé sigue generando expectativa entre los seguidores de Aida Victoria . La revelación de sexo del bebé fue otro de los momentos clave que Sara c ompartió en redes, mostrando su entusiasmo y escribiendo: "Te espero, niño de mis ojos".

La noticia del embarazo de la influencer, sumada a las muestras de cariño de Sara, han generado comentarios positivos en redes sociales, donde muchos destacan la buena relación que han construido. Entre los mensajes más recurrentes se leen frases como "Aida debe ser buena madrastra" o "Imagínate decir AIDA ES MI MADRASTRA".

