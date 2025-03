Actor de 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' fue víctima de robo con escopolamina en Bogotá

El reconocido actor colombiano Ricardo Mejía, famoso por su participación en producciones como 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' y la bionovela de Darío Gómez, vivió un angustiante episodio de inseguridad en Bogotá. En una reciente entrevista, el artista compartió detalles de cómo fue víctima de un robo con escopolamina tras finalizar una de sus funciones teatrales.

El hecho ocurrió un viernes en la noche, justo antes del cierre de temporada de su obra de teatro. Según relató en el programa ‘La Corona TV’ de Citytv, delincuentes lo drogaron y le robaron su teléfono celular y otras pertenencias personales. A pesar del impacto de la situación, logró presentarse al día siguiente para cumplir con su última función, aunque reconoció que no se encontraba en su mejor estado.

El actor describió el suceso con una mezcla de humor y preocupación. “Me robaron el celular, unos marginales me emburundangaron y bueno afortunadamente no pasó a mayores pero me robaron un teléfono chévere" , comentó en la entrevista

Además contó que estaba saliendo de sus presentaciones de teatro en Casa Ensamble y que el asalto "a mi persona a mi integridad física y psiquica" , fue el viernes por la noche. "El sábado tuve la última función pero la hice un poco disminuido"

El impacto del robo y su reflexión sobre la inseguridad

A pesar del golpe emocional y físico, Ricardo Mejía resaltó que su fortaleza le permitió sobrellevar el momento. Explicó que estuvo inconsciente por cerca de dos horas y, aunque se sintió afectado, logró salir adelante. “Mi sensación fue que o fue muy poquito o muy medido pero yo estuve como inconsciente ahí como dos horas y ya” , explicó.

El actor también manifestó su preocupación por la ola de delitos que afectan a los ciudadanos. “Estos episodios lo dejan a uno afectado, con miedo. Ahora prefiero estar en casa y tener más precaución, porque la delincuencia en Bogotá está fuera de control” , afirmó. Su testimonio ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad en la ciudad y los riesgos de la escopolamina.

¿Cuáles son los efectos de la escopolamina?

La escopolamina es una sustancia altamente peligrosa utilizada en robos y agresiones. Sus efectos incluyen:



Pérdida de memoria temporal o permanente.

Desorientación y disminución de la capacidad de reacción.

Estado de sumisión en la víctima, lo que facilita el robo sin resistencia.

Riesgos para la salud, especialmente en dosis elevadas.

Según expertos, esta droga puede causar deterioro en la memoria y afectar las habilidades cognitivas a largo plazo. Por ello, es fundamental que las personas tomen precauciones al movilizarse en la ciudad, especialmente en horas de la noche.

El caso de Ricardo Mejía se suma a la lista de víctimas de robos con escopolamina en Bogotá. Aunque el actor no ha confirmado si presentó una denuncia formal, su relato refleja la preocupante situación de inseguridad en la capital.

Las autoridades advierten sobre el incremento de estos delitos y recomiendan medidas preventivas como evitar recibir bebidas o alimentos de desconocidos y estar atentos a cualquier situación sospechosa.