En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
ENCUENTRAN A SILLETERO DESAPARECIDO
¿CÓMO MURIÓ ALAHIA?
¿AURELIO ES ROJO O ROSADO?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Lina Tejeiro

Lina Tejeiro

La actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro posa luciendo un vestido rosa
Farándula

Lina Tejeiro no se guardó nada y habló de su estado sentimental: “Prefiero alejarme”

La actriz Lina Tejeiro sonriendo mientras reacciona a la posibilidad de tener un bebé
Farándula

Inesperada respuesta de Lina Tejeiro a la opción de tener otro bebé

Lina Tejeiro tomándose una selfie frente al espejo con su teléfono móvil, luciendo una camiseta negra
Farándula

Lina Tejeiro se sincera y revela importante decisión sobre la crianza de su bebé

La actriz colombiana Lina Tejeiro posa de perfil mirando sonriente a la cámara con el cabello liso y suelto
Farándula

Lina Tejeiro rompe el silencio sobre difícil situación que vive: “Ni un millón de lágrimas”

El extraño ritual de Lina Tejeiro en México que causó furor en redes sociales
Farándula

El extraño ritual que hizo Lina Tejeiro durante su viaje a México, ¿soltera otra vez?

Lina Tejeiro reveló el género y nombre de su bebé en redes.jpg
Farándula

Con camiseta de la Selección Colombia, Lina Tejeiro reveló el género y nombre de su bebé

Lina Tejeiro habló del género de su bebé, ¿niño o niña?
Farándula

Lina Tejeiro ya sabe el género de su bebé y lanzó una pista: "Estoy dichosa"

Lina Tejeiro comenta los síntomas de su embarazo
Farándula

Lina Tejeiro habla de los difíciles síntomas que enfrenta durante su embarazo; ¿Se arrepiente?

¿Greeicy y Lina Tejeiro ya no son amigas?
Farándula

Greeicy rompe el silencio sobre Lina Tejeiro y su maternidad, ¿terminaron la amistad?

Hermano de Lina Tejeiro habría revelado el género del bebé por un tierno descuido
Farándula

Hermano de Lina Tejeiro habría revelado el género del bebé por un tierno descuido

Publicidad

Publicidad

Publicidad