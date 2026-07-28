Inesperada respuesta de Lina Tejeiro a la opción de tener otro bebé

Lina Tejeiro volvió a generar conversación en redes sociales luego de responder varias preguntas de sus seguidores sobre su embarazo y sus planes de ampliar la familia.

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la actriz habló sobre la posibilidad de tener otro hijo en el futuro y dejó claro que, por ahora, no es un tema que esté considerando.

Al ser consultada sobre si le gustaría volver a convertirse en madre después del nacimiento de su primer hijo, Tejeiro aseguró que toda su atención está puesta en la llegada de Gael."No sé, no sé… ni siquiera ha nacido Gael como para estar pensando en si querer tener otro o no", expresó la creadora de contenido a través de sus redes sociales.



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La actriz también explicó que la experiencia que vive durante el embarazo ha influido en su respuesta. Incluso reconoció que, si tuviera que decidir con base en lo que ha experimentado hasta ahora, diría que no.

Asimismo, señaló que, antes de pensar en un nuevo embarazo, necesitaría recuperarse por completo y volver a sentirse bien física y emocionalmente.

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¿Cómo lleva su embarazo Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro anunció que estaba esperando a su primer hijo el 30 de abril de 2026, noticia que compartió mediante un video publicado en sus redes sociales y que rápidamente se volvió viral.

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Desde entonces, la actriz mantiene informados a sus seguidores sobre esta nueva etapa, compartiendo detalles de su embarazo, las rutinas de ejercicio que realiza, los síntomas que ha experimentado y la evolución del bebé.

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Actualmente, confirmó que ya se encuentra en el tercer trimestre de gestación y continúa mostrando cómo vive esta etapa.

Otro de los temas sobre los que habló recientemente fue la maternidad. La actriz reiteró que asumirá la crianza de Gael como madre soltera, una decisión que despertó diferentes reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, aseguró que cuenta con una sólida red de apoyo conformada por familiares y personas cercanas. "Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo", afirmó.

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Además, explicó que no considera indispensable la presencia de una figura masculina para brindarle amor, cuidado y estabilidad a su hijo.

En cuanto a la identidad del padre de Gael, Lina Tejeiro prefiere mantener ese aspecto de su vida en reserva y, hasta el momento, no ha revelado quién es, pese a la cercanía que mantiene con sus seguidores en redes sociales.

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