Lina Tejeiro se sincera y revela importante decisión sobre la crianza de su bebé

La actriz y empresaria colombiana Lina Tejeiro volvió a captar la atención de sus seguidores al hablar abiertamente sobre su vida sentimental, su embarazo y la forma en la que afrontará la llegada de su primer hijo.

El martes 21 de julio de 2026, la reconocida artista interactuó con sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió varias inquietudes relacionadas con esta nueva etapa de su vida.

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Uno de los temas que más llamó la atención fue la confirmación de que asumirá la maternidad sin una pareja sentimental. Al ser consultada sobre si será madre soltera, Tejeiro respondió afirmativamente y aseguró que, aunque no tiene una relación amorosa, cuenta con el respaldo incondicional de su familia y de las personas más cercanas.



"Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo", expresó la actriz, recordada por su participación en Padres e hijos.

Hasta el momento, Lina Tejeiro prefiere mantener en reserva la identidad del padre de su bebé y no se ha pronunciado públicamente sobre ese aspecto de su vida personal.

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¿Qué más comentó Lina Tejeiro sobre la crianza de su hijo?

Durante la dinámica, la actriz también resaltó el papel que viene desempeñando su familia durante el embarazo. Según explicó, su madre ha sido uno de sus mayores apoyos y vive con entusiasmo la llegada de su nieto.

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"Mi mamá está que no cabe de la dicha, está superpresente; mis hermanos también están, mis tíos, mis primas, mis papás. Hay amor y compañía de sobra", afirmó en sus historias de Instagram.

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Otro de los temas abordados fue la posibilidad de mostrar a Gael en redes sociales una vez nazca. Lina confesó que aún no ha tomado una decisión definitiva, pues considera importante proteger la privacidad de su hijo durante sus primeros años de vida.

"No sé si quiero exponerlo tan chiquito a un montón de críticas de gente que tiene mier#@ en su corazón", manifestó.

Asimismo, reveló que desde hace algún tiempo decidió dejar de publicar fotografías de algunos integrantes de su familia para evitar que sean blanco de comentarios malintencionados en redes sociales.

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Finalmente, Tejeiro habló sobre cómo se encuentra viviendo el embarazo y reconoció que esta etapa también le ha traído algunos retos físicos. La actriz aseguró que ha experimentado malestares, dolores y otros cambios propios de la gestación, aunque continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales mientras espera la llegada de su primer hijo.