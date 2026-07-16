Lina Tejeiro rompe el silencio sobre difícil situación que vive: “Ni un millón de lágrimas”

La reconocida actriz Lina Tejeiro, recordada por su participación en producciones como Padres e hijos, Nuevo rico, nuevo pobre, entre otras, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo mensaje sobre el duelo que aún atraviesa por la muerte de su mascota.

A siete meses del fallecimiento de Romeo, un perro de raza pomerania, la llanera confesó que continúa enfrentando una profunda tristeza por su pérdida.

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A través de un video publicado recientemente, en el que recopiló varios momentos junto a su mascota, Tejeiro mostró la estrecha relación que mantuvo con quien la acompañó durante años.



En las imágenes se observa a Romeo compartiendo con una Lina visiblemente feliz. Sin embargo, el tono del video cambia con un mensaje de despedida que refleja el dolor que aún siente la actriz.

"Ni un millón de lágrimas te traerán de vuelta… y lo sé porque he llorado desde que te fuiste", escribió en su Instagram.

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¿Cómo falleció el perrito de Lina Tejeiro?

La salud de Romeo comenzó a deteriorarse a mediados de 2025. Según contó la propia actriz, el perro fue diagnosticado con una enfermedad en junio de ese año, motivo por el que acudió en varias oportunidades a especialistas en endocrinología veterinaria.

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Pese a los tratamientos, la mascota falleció meses después, una pérdida que Lina asegura sigue siendo difícil de superar. "Siete meses y hay días que me duelen más que otros", expresó.

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La publicación generó cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le enviaron palabras de fortaleza y recordaron el cariño que la actriz siempre demostró por Romeo.

Cabe recordar que, en los últimos días, Lina Tejeiro también llamó la atención en redes sociales al compartir imágenes durante un partido de la selección Colombia en el Mundial, donde dejó ver su embarazo de su primer hijo, quien llevará nombre Gael, noticia que dio a conocer previamente con sus seguidores.

Asimismo, publicó una historia junto a Geraldine Ponce, pareja del futbolista Luis Díaz, una fotografía que fue ampliamente comentada y celebrada por sus seguidores.

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De igual forma, en la fotografía se observa a ella acercándose y tocando la pancita de embarazo de Lina, un gesto que fue destacado por varios usuarios en redes sociales.

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