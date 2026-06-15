Con camiseta de la Selección Colombia, Lina Tejeiro reveló el género y nombre de su bebé

Lina Tejeiro volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir uno de los momentos más especiales de su embarazo.

La actriz y empresaria, que anunció el pasado 30 de abril que se convertirá en madre por primera vez, decidió despejar algunas de las dudas que mantenían atentos a sus seguidores y reveló tanto el género como el nombre del bebé que llegará a su vida en los próximos meses.

La publicación llamó la atención no solo por el emotivo mensaje que acompañó las imágenes, sino también por la forma en la que eligió compartir la noticia.

Con una camiseta de la Selección Colombia y en medio de una temática inspirada en el fútbol, Lina Tejeiro presentó oficialmente a quien será uno de los integrantes más esperados de su familia.

Desde que confirmó su embarazo, la actriz ha compartido diferentes momentos de esta etapa, mostrando tanto las emociones como algunos de los retos que ha enfrentado durante el proceso de gestación. Sin embargo, hasta ahora había mantenido bajo reserva detalles clave relacionados con su bebé.

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Lina Tejeiro confirmó que espera un niño

Hce algunos días, Lina Tejeiro explicó que ya conocía el género de su bebé desde hace algún tiempo, aunque prefirió mantener la información en privado.

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La actriz aseguró sentirse feliz y tranquila con la noticia, especialmente porque el resultado coincidió con la intuición que tenía desde los primeros días de embarazo.

Sin embargo, fue a través de sus redes sociales donde decidió hacer la revelación oficial. En las imágenes compartidas aparece luciendo una camiseta de la Selección Colombia mientras sostiene una pequeña camiseta de la Tricolor con un nombre estampado que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La publicación confirmó que la actriz está esperando un niño, noticia que generó miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de fanáticos, amigos y colegas del mundo del entretenimiento.

Lina Tejeiro presentó a Gael y reveló cuándo nacería

Además del género, Lina Tejeiro aprovechó la publicación para compartir el nombre que eligió para su hijo. La actriz escribió un mensaje en primera persona que emocionó a sus seguidores:

"Mamá dice que me llamo Gael. Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. Nos vemos pronto".

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Con estas palabras, la también empresaria confirmó que su bebé llevará el nombre de Gael y dejó entrever que su nacimiento estaría previsto para octubre de 2026.

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La publicación tuvo una enorme acogida en redes sociales. Figuras reconocidas del entretenimiento, entre ellas Luisa Fernanda W y la actriz Laura de León, reaccionaron con mensajes de cariño y buenos deseos para esta nueva etapa que atraviesa la celebridad.

Lina Tejeiro disfruta una de las etapas más importantes de su vida

La noticia llega en un momento especial para Lina Tejeiro, quien ha compartido con naturalidad varios aspectos de su embarazo. Aunque ha reconocido que ha enfrentado algunos síntomas y cambios propios de la gestación, también ha manifestado sentirse plena y agradecida por la llegada de su primer hijo.

Durante los últimos meses, la actriz ha mostrado fotografías, videos y reflexiones relacionadas con esta experiencia, permitiendo que sus seguidores acompañen de cerca cada avance.

Ahora, tras confirmar que espera un niño llamado Gael, la expectativa gira en torno a los próximos detalles que pueda compartir antes del nacimiento.

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Por lo pronto, la publicación con la camiseta de la Selección Colombia se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas, consolidando una vez más a Lina Tejeiro como una de las figuras más seguidas y comentadas del entretenimiento colombiano.

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