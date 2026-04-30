Lina Tejeiro confirma su embarazo y sorprende con emotivo video en redes

Se acabaron las dudas. Lina Tejeiro decidió hablar claro y confirmó lo que desde hace semanas venía generando comentarios en redes: está embarazada. Lo hizo a su estilo, sin rodeos, pero con un video que rápidamente se volvió tendencia.

La actriz, recordada por su papel en Nuevo rico, nuevo pobre, publicó el contenido durante la tarde del 30 de abril. En el clip, que compartió junto a su marca de maquillaje, dejó ver una ecografía, despejando cualquier duda que hubiera quedado entre sus seguidores.

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El anuncio no llegó de la nada. En días anteriores, Lina había venido subiendo publicaciones que hablaban de cambios, nuevas etapas y temas relacionados con la maternidad. Ese contenido encendió las alertas entre quienes la siguen, pero también generó confusión, porque muchos pensaron que se trataba de una estrategia para promocionar productos.

Sin embargo, el video terminó confirmando todo. En las imágenes, además de la ecografía, también mostró parte de su vientre, en un espacio que parecía ser su casa. El momento se sintió cercano, sin producción exagerada, lo que hizo que el mensaje conectara rápido con la gente.

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Lina Tejeiro reaparece con video y desata rumores por su look /Foto: redes sociales

La publicación estuvo acompañada por una frase que no pasó desapercibida: “Los hijos lo cambian todo…”. Con esas palabras, la actriz dejó claro que está viviendo una etapa distinta, una que ya había mencionado en otras ocasiones como un deseo personal.

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Muchos celebraron la noticia, otros recordaron las pistas que había dejado en publicaciones anteriores, y varios simplemente reaccionaron a la sorpresa.

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La familia de Lina Tejeiro la felicitó por el embarazo

La familia también se hizo sentir. Andrés Tejeiro, su hermano, compartió su emoción al saber que pronto será tío, mientras que su mamá, Viviana Tejeiro, dejó un mensaje lleno de orgullo y cariño en la publicación. Ambos comentarios se sumaron al movimiento que ya tenía el video.

Por ahora, Lina no ha dado detalles adicionales. No ha mencionado quién es el padre del bebé ni ha hablado sobre fechas o etapas específicas del proceso. Todo lo que se conoce es lo que mostró en el video y lo que decidió compartir en ese momento.

Mientras tanto, sus redes siguen activas y sus seguidores pendientes. Cada nueva historia, publicación o comentario ahora se mira con más atención, buscando pistas o detalles sobre lo que viene.