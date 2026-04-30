El regreso de Miranda Priestly: 5 secretos de El Diablo Viste a la Moda que te dejarán frío

Tras dos décadas de espera, la industria de la moda vuelve a temblar. En esta entrega, la narrativa se traslada al complejo escenario mediático actual. Miranda Priestly se enfrenta al desafío de mantener a flote la revista Runway en un mundo dominado por los algoritmos y el declive del papel.

La trama da un giro inesperado cuando Miranda debe recurrir a su antigua asistente, Emily Charlton, quien ahora es una alta ejecutiva en un conglomerado de lujo.

Puedes leer: Lady Tabares confirma fallecimiento de querido actor de La vendedora de rosas; revela foto



Reparto confirmado: El regreso de las leyendas

El éxito de esta secuela radica en la química de su elenco original. Meryl Streep retoma su icónico papel, aportando una vulnerabilidad nunca vista ante la crisis de su imperio.

Anne Hathaway regresa como una Andy Sachs que ya no busca aprobación, sino respeto profesional. Por su parte, Emily Blunt se roba el show mostrando la evolución de una asistente ambiciosa a una rival de peso. La química entre estas tres actrices es el motor que impulsa la película hacia la cima de la taquilla.

Puedes leer: Reconocida actriz de cine falleció por una rara enfermedad, rodeada de su familia



Los temas que dominan la conversación en Internet

La era digital vs. lo tradicional: ¿Puede sobrevivir el estilo de Miranda en la era de los influencers?

¿Puede sobrevivir el estilo de Miranda en la era de los influencers? Cameos de lujo: Desde Lady Gaga hasta Donatella Versace, la película es un desfile constante de figuras de la cultura pop.

Desde Lady Gaga hasta Donatella Versace, la película es un desfile constante de figuras de la cultura pop. La ausencia de Nate: La decisión de no incluir a Adrian Grenier ha generado debates sobre la toxicidad en las relaciones y el crecimiento personal de Andy.

¿Dónde y cuándo ver El Diablo Viste a la Moda 2?

Si no pudiste asistir al estreno en cines este 30 de abril de 2026, te interesará saber que El Diablo Viste a la Moda 2 estará disponible de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+.

Publicidad

Aunque la fecha exacta para su llegada al catálogo digital aún está por confirmarse, se estima que el filme aterrice en la aplicación entre 45 y 60 días después de su debut en salas, siguiendo la estrategia de lanzamientos globales de la productora.

5 secretos de El Diablo Viste a la Moda

Publicidad

⚠️ ALERTA DE SPOILERS

La trama de esta segunda entrega esconde giros que nadie vio venir y que están incendiando los foros de fans. En primer lugar, se revela que Andy Sachs no solo es una periodista exitosa, sino que es la dueña de un medio digital que compite directamente con el imperio de Miranda.

El segundo secreto es el regreso triunfal de Emily Charlton, quien ahora es la mano derecha de un inversionista que intenta comprar Runway para cerrarla. En tercer lugar, descubrimos que Nigel guarda un resentimiento profundo desde la primera película, lo que lo lleva a un enfrentamiento épico con Miranda.

El cuarto secreto es la aparición de la hija de Andy, quien, irónicamente, sueña con trabajar para la mujer que casi destruye a su madre. Finalmente, el mayor giro es que la película termina con una tregua inesperada: Miranda y Andy deben unir fuerzas para salvar la esencia de la moda frente a la tiranía de la inteligencia artificial.

