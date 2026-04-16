Reconocida actriz de cine falleció por una rara enfermedad, rodeada de su familia

El mundo del entretenimiento se viste de luto tras la confirmación del fallecimiento de Joy Harmon, una actriz que inmortalizó uno de los momentos más memorables del cine clásico, ella perdió la vida el pasado martes 14 de abril de 2026 en su residencia de Los Ángeles a los 85 años.

Se conoció que su partida se dio tras enfrentar una dura batalla contra la neumonía durante varias semanas, complicación que la mantuvo bajo cuidados médicos y paliativos en sus últimos días, hasta que terminó falleciendo, pese a esto, estuvo rodeada de su familia en el hospital.

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Joy Harmon es recordada por una escena de apenas tres minutos en la película 'La leyenda del indomable' de 1967. En este drama carcelario, protagonizado por Paul Newman, ella interpretó a una mujer, apodada 'Lucille' por los presos, que lavaba su coche de forma provocativa frente a un grupo de convictos.



A pesar de ser un papel sin diálogos, se convirtió en un hecho del cine de los años 60. Años después, la actriz reveló que realizó la escena con cierta ingenuidad. “Estaba actuando y no intentaba ser provocativa” confesó en su momento, además admitió que nunca imaginó que ese papel tendría mucha repercusión en su vida.

¿Quién fue Joy Harmon?

Joy Patricia Harmon nació en Queens, Nueva York, el 1 de mayo de 1940, inició su camino en el espectáculo como modelo infantil y reina de belleza, llegando a ser finalista en el certamen Miss Connecticut. Posteriormente, su carisma la llevó rápidamente a la televisión, donde trabajó como coanfitriona de Groucho Marx en programas como Tell It to Groucho.

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Durante las décadas de los 60 y 70, se consolidó como un rostro familiar participando en series icónicas como 'Batman', 'Hechizada', 'The Monkees', 'El agente de CIPOL' y 'La extraña pareja'. En el cine, también destacó en títulos como Village of the Giants, entre otras cintas de la época.

De un momento a otro, Jay Harmon decidió formar una familia junto al editor de cine Jeff Gourson, con quien tuvo tres hijos. Sin embargo, su espíritu la llevó a alejarse completamente de los reflectores de cine y seguir una carrera como pastelera, al punto que abrió su propio local.

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Para el año 2003, fundó Aunt Joy's Cakes en California, un negocio que se convirtió en un lugar de referencia para su comunidad. Allí, no solo horneaba pasteles, sino que también disfrutaba firmando autógrafos y compartiendo anécdotas sobre su experiencia en el cine y en el teatro.