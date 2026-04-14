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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hallan sin vida a reconocido presentador y periodista en su casa; su hijita lo encontró

Hallan sin vida a reconocido presentador y periodista en su casa; su hijita lo encontró

Aunque inicialmente se habló de un presunto infarto, la familia del periodista y presentador aún no ha confirmado esta versión.

Carlos Batista Matos fue encontrado sin vida
Hallan sin vida a reconocido presentador y periodista en su casa; su hijita lo encontró
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Carlos Batista Matos, una de las figuras más emblemáticas y respetadas de la televisión. El reconocido periodista y productor, apodado popularmente como “El Hombre Más Caro”, fue encontrado sin vida el lunes 13 de abril de 2026 en su residencia del sector El Vergel, en Santo Domingo.

La noticia fue confirmada inicialmente por su propia hija, Belkis Marie Batista, quien fue la persona que halló el cuerpo en el interior del departamento donde residía el comunicador, ante esta noticia las autoridades se encuentran investigando varios detalles para determinar la causa de su deceso.

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Inicialmente, se habló de un posible infarto como causa del fallecimiento de Carlos Batista Matos, sin embargo, su familia todavía no ha confirmado esta hipótesis. Esto mientras, el productor Víctor Minaya, confirmó el suceso desde el lugar de los hechos y lo calificó como un gran ser humano.

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Una de las personas que también reaccionó a su fallecimiento fue su expareja, Belkis Concepción, quien describió la situación como profundamente dolorosa, al tratarse no solo de su exesposo, sino también del padre de su hija, esto mediante un mensaje en redes sociales.

¿Quién fue Carlos Bastidas Matos?

Carlos nació el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, Barahona, y logró construir una carrera sólida de varias décadas que lo consolidó como un referente del periodismo de entretenimiento tanto a nivel nacional como internacional, en donde sus inicios se remontan como editor de la revista “La tarde Alegre” y el periódico Última Hora.

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Sin embargo, su consagración llegó en el año 1998, cuando lanzó el programa "Con los famosos" a través de Color Visión, un espacio dedicado a entrevistas y reportajes sobre figuras de la farándula que se convirtió en su sello distintivo.

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Su estilo directo, opiniones sin filtro y actitud elegante le permitieron crear una marca personal única bajo el apodo de “El hombre más caro”. Sin embargo, Carlos Batista Matos fue un ferviente promotor de la cultura y el arte dominicano, al punto que creó la Fundación Bulevar de las Estrellas.

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Además, en 2005, desempeñó funciones como embajador adscrito a la Cancillería de este país. Se conoció que el velatorio continuará durante el miércoles, y el jueves se llevará a cabo una misa de cuerpo presente antes de su sepelio en el cementerio Puerta del Cielo.

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