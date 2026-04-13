Lina Tejeiro está embarazada, asegura Yina Calderón mencionando quién sería papá

El nombre de Lina Tejeiro ha vuelto a encender las plataformas digitales, pero esta vez no es por un nuevo personaje en la pantalla chica, sino por una noticia que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta: la actriz estaría esperando a su primogénito.

Aunque la llanera es conocida por su franqueza, en esta ocasión el silencio ha sido su única respuesta ante una ola de rumores que crecen como espuma.

Todo comenzó a tomar fuerza cuando se notaron ciertos cambios en la agenda de la artista. Según versiones del programa Lo sé todo, Lina habría cancelado o reprogramado varios de sus compromisos laborales de manera repentina.



Estas ausencias no pasaron desapercibidas, especialmente porque coinciden con su participación en la octava temporada de un reality en el que la actriz participaría.



Se dice que la producción del reality ha tenido que hacer malabares con el cronograma y ajustar la logística para suplir las faltas de la actriz, quien supuestamente pidió permisos para cumplir con otros contratos digitales y publicitarios.

Sin embargo, en los pasillos de la televisión se comenta que la verdadera razón de su salida del proyecto no sería la falta de tiempo, sino la llegada de la cigüeña.

A esto se le suman las percepciones de algunos presentadores que aseguran haber notado cambios físicos en la actriz en imágenes recientes, sugiriendo que su silueta ya empieza a dar pistas de una gestación.



¿Quién es el papá del supuesto bebé de Lina Tejeiro?

Los rumores apuntan directamente a Daniel Gómez, un reconocido empresario y mánager de artistas colombiano.

Aunque la relación no se ha hecho oficial, las pistas en redes sociales son difíciles de ignorar. En febrero, la actriz compartió fotos llenas de misterio, incluyendo una imagen en blanco y negro donde se le ve abrazada a un hombre que le da un tierno beso en la frente, ocultando su rostro.

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Ambos se siguen mutuamente en Instagram y la química parece ser evidente en el círculo cercano de la pareja.

La polémica se intensificó aún más con la intervención de Yina Calderón. La creadora de contenido no tardó en asegurar que la información es totalmente verídica. Según Calderón, Lina está buscando la oportunidad perfecta para dar la primicia en una revista, pero ella decidió adelantarse.

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Lo que sí dejó claro Yina es que el padre no es Andy Rivera, cerrando así cualquier capítulo del pasado con el cantante.

Por ahora, la incertidumbre reina entre los fanáticos. Algunos seguidores han notado que Lina ha disminuido su actividad habitual en redes sociales, lo que alimenta la teoría de que está disfrutando de este proceso en la intimidad.

Cabe recordar que, en diversas ocasiones, Tejeiro manifestó su profundo deseo de ser madre e incluso llegó a congelar sus óvulos para asegurar esa posibilidad en el futuro. De confirmarse la noticia, este sería el cumplimiento de un sueño personal que la actriz ha compartido con su audiencia a lo largo de los años.

Mientras la confirmación oficial llega, los focos siguen puestos en cada movimiento de la llanera y del empresario paisa.

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