La verdad detrás del video de Naim y Katy Cardona que explotó en redes

El nombre de Katy Cardona, conocida en redes sociales como La Blanquita, volvió a convertirse en tendencia junto al del creador español Naim Darrechi luego de que comenzaran a circular publicaciones sobre una supuesta filtración que rápidamente despertó curiosidad entre miles de usuarios.

Durante las últimas horas, términos relacionados con ambos influenciadores empezaron a posicionarse con fuerza en buscadores y redes sociales.

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Varias cuentas comenzaron a compartir mensajes insinuando la existencia de un supuesto contenido privado entre la pareja, situación que generó una ola de comentarios, reacciones y preguntas entre seguidores de ambos creadores digitales.

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Todo tomó fuerza debido a la popularidad que han alcanzado juntos desde que iniciaron su relación sentimental tras coincidir en La Mansión VIP, un formato de entretenimiento para redes que reunió a varias figuras virales.

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Desde entonces, las apariciones constantes de Katy y Naim hicieron que su relación captara atención en Colombia, España y otros países latinoamericanos.

Sin embargo, pese al enorme ruido que se generó en internet, hasta el momento no existe ninguna confirmación real sobre la supuesta filtración que circula en redes sociales.

Naim le pidió a La Blanquita ser su novia /Foto: redes sociales

Qué se sabe realmente sobre el supuesto video de Katy Cardona y Naim

La mayoría de publicaciones que impulsaron la tendencia utilizan frases llamativas acompañadas de imágenes alteradas, miniaturas engañosas o enlaces externos que prometen mostrar un supuesto contenido exclusivo de la pareja.

No obstante, varios usuarios comenzaron a notar rápidamente que muchos de esos enlaces no correspondían realmente a Katy Cardona ni a Naim Darrechi. En algunos casos, incluso se compartían fotografías antiguas, imágenes editadas o contenido completamente ajeno a los influenciadores.

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Este tipo de estrategias suele repetirse cada vez que una pareja viral despierta conversación en redes sociales. El interés masivo hace que algunas cuentas aprovechen las tendencias del momento para atraer visitas, generar interacciones o redirigir usuarios hacia páginas desconocidas.

Precisamente eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. Mientras las búsquedas crecían rápidamente, también aparecieron advertencias de usuarios recomendando no abrir enlaces sospechosos ni entregar información personal en sitios externos.

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Además, muchas de estas páginas utilizan titulares exagerados para aumentar el tráfico digital mediante técnicas conocidas popularmente como clickbait, algo muy frecuente cuando se trata de figuras reconocidas del entretenimiento o creadores virales.