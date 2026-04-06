Fallece padre de Juan Diego Alvira; lo despidió con emotivas FOTOS: "Gracias por tanto"

Juan Diego Alvira, una de las figuras más queridas y reconocidas de la radio y la televisión en Colombia, atraviesa un momento de profunda transformación personal tras confirmarse el fallecimiento de su padre, Luis Fernando Alvira.

La noticia, que se dio a conocer este domingo 5 de abril de 2026, ha generado una ola de mensajes de apoyo hacia el comunicador.

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El periodista decidió compartir este suceso con su audiencia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un tributo cargado de nostalgia y gratitud.



Lejos de los guiones y las cámaras, Alvira se mostró vulnerable al recopilar una serie de fotografías que recorren los hitos de su vida junto a su progenitor: desde viajes familiares y celebraciones alegres hasta el día de su propia boda.

En estas imágenes se percibe la complicidad de una relación que, según el propio Juan Diego, fue el cimiento de su trayectoria profesional.

En su mensaje, el presentador destacó que las lecciones más valiosas de Luis Fernando no siempre llegaron a través de los discursos, sino mediante su ejemplo y su "presencia silenciosa".

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Juan Diego describió a su padre como un hombre que, a pesar de no ser impecable, le entregó la herramienta más importante para su carrera y su vida: el coraje para resistir y enfrentar las tormentas más complejas.

"Hay relatos que no se narran con palabras, se viven en el alma", expresó el periodista en una de las frases más potentes de su publicación.

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Un detalle que pocos conocían sobre la dinámica familiar era la razón por la cual Luis Fernando permanecía en Ibagué mientras su hijo brillaba en la capital.

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Según reveló Alvira en una entrevista previa en el programa "Lo sé todo", su padre lidiaba con complicaciones de salud que le impedían trasladarse a Bogotá.

La altura de la ciudad representaba un riesgo para su condición, lo que limitaba sus encuentros físicos, pero no la cercanía emocional que mantuvieron hasta el último momento.

El gremio del entretenimiento no tardó en reaccionar. Amigos y colegas cercanos utilizaron las redes sociales para enviar abrazos virtuales al comunicador.

Carlos Calero le deseó "mucha fortaleza" a él y a su familia, mientras que Diva Jessurum manifestó acompañarlo de corazón en este proceso.

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Los actos para honrar la memoria de Luis Fernando Alvira se llevaron a cabo con prontitud en su natal Ibagué.

Las exequias tuvieron lugar el mismo domingo 5 de abril a las 2:00 p. m. en la iglesia María Auxiliadora, ubicada en el barrio Cádiz. Posteriormente, la velación se realizó en Jardines del Renacer y el proceso de cremación en el Parque Cementerio Los Olivos, bajo la organización de Capillas de Paz.

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Ahora, con el apoyo de sus miles de seguidores, Juan Diego Alvira retoma su labor informativa llevando consigo el legado de su padre, a quien agradeció públicamente por haber sido el pilar inquebrantable de su familia.

En medio del anuncio, Alvira extendió una sugerencia a sus seguidores: aprovechar el presente para abrazar a los seres queridos que aún están cerca.