Reconocido empresario colombiano falleció tras ser arrastrado por una ola

La muerte del empresario colombiano Hugo Alberto Zuluaga Giraldo ha generado conmoción tanto en el país como en el exterior, luego de que se conocieran los detalles del accidente ocurrido en una playa de República Dominicana.

El hecho se registró el viernes 3 de abril de 2026 en la zona turística de Bávaro, en Punta Cana, donde el empresario se encontraba disfrutando de unos días de descanso. Según los reportes preliminares, ingresó al mar y fue sorprendido por la fuerza del oleaje, siendo arrastrado por una ola que desencadenó la emergencia.

Intentaron salvarlo, pero no sobrevivió

Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de atención. Autoridades locales recibieron el llamado de auxilio cuando un turista pedía ayuda en medio de la corriente, lo que permitió la rápida reacción de rescatistas y personal del hotel cercano.

El empresario fue sacado del agua y trasladado en ambulancia a un centro médico de la zona. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció mientras recibía atención. El diagnóstico indicó que la causa de muerte fue hipoxia cerebral derivada de asfixia por inmersión.

Zuluaga, de 57 años, había llegado a República Dominicana el pasado 28 de marzo y tenía previsto regresar a Colombia el 4 de abril. Su viaje, que inicialmente era de descanso, terminó en una tragedia que hoy enluta a su familia y a quienes lo conocían.

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De acuerdo con información conocida, el empresario no se encontraba solo al momento del accidente. Estaba acompañado por sus dos hijos menores de edad, quienes también fueron alcanzados por la fuerza del mar, pero lograron ser rescatados con vida.

Más allá del hecho, su fallecimiento ha generado múltiples reacciones en distintos sectores. Zuluaga era reconocido por su trayectoria empresarial y por ser fundador de la compañía tecnológica Quipux, creada en 1995, la cual desarrolló soluciones para el sector de movilidad en Colombia.

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Su trabajo tuvo impacto en proyectos relacionados con sistemas de tránsito y plataformas de información, lo que lo convirtió en una figura relevante dentro del ámbito tecnológico y empresarial del país.

Tras conocerse la noticia, diferentes voces han expresado mensajes de solidaridad hacia su familia, destacando no solo su perfil profesional, sino también su calidad humana. La tragedia también ha reavivado la preocupación por los riesgos en zonas turísticas, especialmente en playas donde las condiciones del mar pueden cambiar de forma repentina.

Por ahora, las autoridades en República Dominicana continúan con los procedimientos correspondientes, mientras se adelantan los trámites para el traslado del cuerpo. El caso, aunque catalogado como un accidente, deja una profunda huella en quienes conocieron al empresario y en la comunidad que hoy lamenta su partida.