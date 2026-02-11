Empresario es atacado en exclusivo sector del norte de Bogotá junto a su escolta: identidad

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era un empresario del sector arrocero y propietario de la empresa Arroz Sonora. Su nombre se hizo público luego del ataque ocurrido la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026, cuando salía de un gimnasio ubicado en la carrera Séptima con calle 84, en el nororiente de Bogotá.

Además de su actividad empresarial, Aponte Fonnegra era miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, una organización dedicada a procesos de formación y acompañamiento a niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad.

Desde allí, participaba en programas de apoyo humano, emocional e intelectual para menores de edad en zonas con dificultades sociales.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el empresario no tenía antecedentes judiciales. En la fundación, según se indicó, ayudaba en procesos de resocialización y formación integral de menores. Este aspecto se convirtió en uno de los puntos que analizan las autoridades dentro de la investigación para entender el contexto del hecho.

El ataque ocurrió cuando Aponte Fonnegra salía del gimnasio acompañado por su escolta, un integrante retirado de la Policía Nacional, quien había prestado servicio hasta el año 2021 y desde entonces trabajaba como guardaespaldas privado. En ese momento, un hombre vestido con traje y corbata se acercó y abrió fuego contra ambos.

Tras el ataque, el empresario y su escolta fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country. Sin embargo, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales hacia las 4:10 de la tarde.



Por qué le quitaron la vida al empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra

Desde el lugar de los hechos, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles sobre lo ocurrido. “Sabemos que es un empresario y tenía un escolta, un miembro de la Policía Nacional en uso del buen retiro, que había sido policía hasta el 2021 y desde entonces fungía como su guardaespaldas”, indicó.

El alto oficial explicó que la persona que disparó vestía traje y corbata y actuó justo cuando las dos víctimas salían del gimnasio. Tras el ataque, cruzó hacia la carrera Séptima, subió a una motocicleta y huyó del lugar.

Según el comandante, el hecho habría sido preparado con anticipación. “Se evidencia que es un acto totalmente planeado. Revisando cámaras, se observa que llegaron a esperar a la víctima unos 15 minutos antes. La forma de vestir y el sitio donde dejaron la motocicleta también fueron parte del plan”, señaló.

Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector y en la recolección de elementos materiales que permitan establecer quién ordenó el ataque y cuál fue el motivo.

La muerte del empresario también causó impacto entre quienes conocían su trabajo en la Fundación Aponte Rojas, donde era reconocido por su participación en proyectos sociales dirigidos a comunidades vulnerables.

Por ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa con la investigación para establecer responsabilidades y esclarecer cómo se planeó el ataque. El análisis de cámaras, testimonios y movimientos previos en la zona es clave para avanzar en el proceso.