El frío relato del hombre que acabó con el hijito de su pareja porque era “un obstáculo”

El caso de Carlos, ocurrido en 2023, se conoció por una entrevista en la que él mismo narró su historia personal y los hechos que marcaron su vida. Hoy se encuentra privado de la libertad tras haber acabado con la vida de su pareja y del hijo de ella. Finalmente rompió el silencio.

Carlos explicó que desde muy joven empezó a consumir sustancias. Dijo que tenía apenas 13 años cuando comenzó a hacerlo porque quería escapar de su realidad.

“Era muy peleonero en la escuela, es parte de mi personalidad, la violencia no la he podido controlar”, afirmó durante la entrevista.

Su madre intentó buscar ayuda para él, pero Carlos se negaba. “Yo no estoy loco para ir con un psicólogo”, le respondía cada vez que ella insistía. Hoy reconoce que quizás necesitaba ese acompañamiento y admite que todavía le llegan ideas relacionadas con su pasado. “A veces me vienen pensamientos de seguir haciendo lo que hacía antes”, confesó.

Sobre su relación sentimental, Carlos señaló que los conflictos se intensificaron por su consumo constante.

“Ella y yo teníamos problemas porque yo me drogaba demasiado”, relató. Según su versión, su pareja no soportó esa situación y lo sacó de la casa, por lo que tuvo que volver a vivir con su padre, quien también tenía problemas similares.

Así era la relación con su expareja, a quien le quitó la vida

A pesar de la separación, Carlos dijo que no soportaba estar lejos de ella y que los celos crecieron con el tiempo. “Yo no podía vivir distanciado de ella”, reconoció. En su testimonio, también dejó claro que nunca aceptó al hijo de su pareja. “Yo quería una relación con la madre, no con su hijo”, dijo de manera directa.

Ese rechazo hacia el niño fue constante durante la relación. Carlos confesó que lo veía como un obstáculo para estar con ella.

“Se me vino la idea de: ¿por qué no la mato? Si ella está muerta, puedo vivir en paz”, relató, describiendo los pensamientos que decía tener desde tiempo atrás. También reconoció que ya había intentado hacerle daño al menor en otras ocasiones. “Jamás sentí afecto por el niño”, expresó.

Sobre el día de los hechos, Carlos narró que primero atacó a su pareja. “Ella estaba segura de que yo no le iba a hacer nada”, aseguró. Luego describió el momento en que se dio cuenta de lo ocurrido: “Sentí arrepentimiento cuando la maté, cuando dejó de respirar… me di cuenta de que sí estaba muerta y te juro que intenté revivirla, pero no”.

Así le quitó la vida al pequeño de solo 3 años

Después de eso, contó que pasó más de una hora consumiendo sustancias mientras el niño dormía. “Me quedé pensando qué hacer”, dijo. Finalmente, decidió actuar contra el menor. Posteriormente, intentó ocultar lo sucedido. “Decidí irme y quemar los cuerpos para borrar mis huellas”, afirmó, y agregó que incluso esperaba que alguien entrara a su habitación con la intención de hacerle daño también.

Desde la criminología, este caso refleja uno de los patrones más preocupantes dentro de la violencia familiar: cuando el adulto ve al hijo de su pareja como un estorbo para la relación. Los especialistas señalan que muchos agresores no toleran la presencia del niño porque representa un vínculo que no pueden controlar.

El frío relato del hombre que acabó con el hijito de su pareja

En estos perfiles suelen aparecer conductas como celos excesivos, rechazo hacia el menor, discusiones constantes y necesidad de dominio sobre la pareja. Además, estos hechos casi nunca ocurren sin señales previas.

También se resalta que los niños son la parte más vulnerable en estos entornos. Por eso, los expertos recomiendan observar cambios en su comportamiento y prestar atención a cualquier señal de tensión en el hogar.



