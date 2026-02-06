Aparece persona que vio por última vez a Valeria Afanador con vida: "estaba esculcando"

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida dentro de un colegio en Cajicá, Cundinamarca, volvió a tomar fuerza tras conocerse el testimonio de la persona que aseguró haberla visto con vida por última vez.

Se trata de Diego Orlando Pinzón, profesor de educación física del plantel, quien habló sobre lo que ocurrió minutos antes de que se perdiera el rastro de la menor.

Puedes leer: Papá de Valeria Afanador reclama fallas en la investigación; protestó en el colegio



Según su relato, Valeria se encontraba dentro del depósito del colegio cuando él llegó al lugar. En sus palabras, la niña “estaba esculcando” porque quería balones. El docente explicó que en ese momento decidió sacar a los demás estudiantes que estaban allí y quedarse solo con ella para entregarle un balón de básquet. Después de eso, la menor salió del lugar con el balón y él cerró el cuarto.

El profesor también contó que Valeria tenía comportamientos particulares dentro de la institución. Dijo que en varias ocasiones se salía del salón cuando no le gustaba alguna actividad y se iba a jugar a la arena. Según su versión entregada a RCN, ese comportamiento era conocido por los docentes y era permitido debido a la condición especial de la niña.

Puedes leer: El dinero que entregaría la póliza a los papás de Valeria Afanador; jugosa suma

Publicidad

Estas declaraciones se suman al contexto de un caso que causó conmoción en Cundinamarca y en el país. Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 dentro de su colegio. La última vez que fue vista, de acuerdo con los registros, fue alrededor de las 10:00 de la mañana en el gimnasio de la institución educativa.

Dieciocho días después, el 29 de agosto, su cuerpo fue hallado en la cuenca del río Frío, a unos 200 metros del colegio, en un punto que ya había sido revisado durante las búsquedas iniciales.

Publicidad

Este detalle fue uno de los aspectos que más dudas generó en la investigación, ya que el lugar había sido inspeccionado previamente por los equipos de rastreo.

Dos personas cercanas a Valeria Afanador son citadas por la Fiscalía /Foto: redes sociales

¿De qué murió Valeria Afanador?

El primer informe de Medicina Legal indicó que la causa de la muerte fue por ahogamiento y que no había señales de violencia física visibles. Sin embargo, con el paso de los días surgieron reportes sobre posibles heridas, lo que llevó a que el proceso tomara nuevos rumbos y a que se pidiera revisar con mayor detalle lo ocurrido.

La familia de Valeria solicitó que se investigara a directivos y profesores del colegio por presuntas fallas en los protocolos de vigilancia y custodia. Según ellos, la menor no debía salir sola de las áreas designadas ni quedar sin supervisión en espacios como el gimnasio o el depósito.

El testimonio del profesor Diego Orlando Pinzón se convirtió en una pieza clave porque ubica a Valeria en un punto específico minutos antes de su desaparición. Su versión coincide con la idea de que la menor se movía con cierta libertad dentro del plantel y que no siempre permanecía en el aula.