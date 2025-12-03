Papá de Valeria Afanador reclama fallas en la investigación; protestó en el colegio

Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, volvió a poner el tema sobre la mesa sin filtros ni rodeos. A tres meses del hallazgo del cuerpo de su hija, aseguró que la investigación sigue llena de vacíos que nadie ha logrado aclarar. La familia, según contó, lleva semanas golpeando puertas para obtener respuestas que aún no llegan.

El señor Afanador ha relatado que lo más doloroso para ellos es que, tras días de incertidumbre y búsqueda, hoy todavía no hay un informe claro que explique qué pasó. Y lo que más les pesa es que, pese a la gravedad del caso, sienten que las autoridades no se han movido con la urgencia que una situación así ameritaba desde el primer momento.

Contó que tuvieron que interponer una acción de tutela solo para acceder al expediente de la investigación. Cuando por fin lograron verlo, se encontraron, según él, con detalles que los dejaron aún más frustrados. Habló de “negligencias desde el día uno”, una frase que resume lo que la familia interpreta como fallas en los procedimientos iniciales, revisiones tardías y poca claridad sobre los seguimientos realizados en las primeras horas de la desaparición.

Una de las situaciones que más indignación les genera es que el colegio donde ocurrió la desaparición de Valeria continúa funcionando como si nada hubiera pasado. Para ellos, ver la institución operando de forma normal, mientras la investigación sigue sin respuestas firmes, es una herida abierta. Afanador insiste en que no se trata de cerrar el colegio, sino de asumir responsabilidades, dar explicaciones sólidas y reconocer lo que, según él, no se hizo bien.

En diferentes manifestaciones de semanas pasadas, el padre ha insistido en que la familia no busca beneficios, ni está detrás de acuerdos que desvíen el foco del tema principal: la verdad sobre lo ocurrido. Pero la falta de avances los llevó a levantar aún más la voz y exponer públicamente lo que consideran una cadena de fallas institucionales.

Manuel Afanador también ha repetido que la ausencia de respuestas no solo afecta a él, sino también profundamente a su esposa. Cada nueva solicitud, cada documento que deben pedir y cada trámite que se estanca vuelve a abrir el dolor de manera constante. Para la familia, esta situación ha sido un desgaste emocional continuo que se suma a la pérdida más dura de sus vidas.

Dos personas cercanas a Valeria Afanador son citadas por la Fiscalía /Foto: redes sociales

El papá de Valeria Afanador protesta en colegio

Hace pocos días, Manuel Afanador llegó nuevamente al colegio, esta vez con un megáfono en mano, decidido a exigir garantías, respuestas y reparación. La confrontación fue tensa. Una mujer salió a encararlo y le reclamó por qué pedía indemnización, pese a que en medios y redes sociales él ha dicho que no la aceptará. Afanador le respondió que lo que reclama es claridad y respeto, no dinero.

La escena se volvió viral, y muchos ciudadanos han expresado su apoyo al padre, insistiendo en que el colegio debe asumir su responsabilidad dentro de lo ocurrido. Para ellos, el reclamo de Afanador es legítimo: busca verdad, procedimientos claros y que la institución responda por lo que sucedió bajo su vigilancia.