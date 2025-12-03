Él era Jean Claude Bossard, universitario fallecido en atraco en Bogotá

El pasado martes 2 de diciembre de 2025, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, un joven fue atacado durante un intento de hurto que terminó en un desenlace fatal. La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard, de 29 años, oriundo de Barranquilla.

Según las informaciones oficiales, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, en un sector cercano a la avenida 19 con calle 108, una zona concurrida del norte de la ciudad.

Puedes leer: Joven habría acabado con la vida de su mejor amigo por quedarse con negocio ilegal



Dos individuos que se movilizaban en motocicleta interceptaron al joven con la intención de hurtarle su celular y pertenencias.



La víctima opuso resistencia al asalto. Durante el forcejeo, uno de los agresores disparó en al menos dos ocasiones, impactando al joven. Tras el episodio, los asaltantes intentaron escapar en la motocicleta, pero fueron interceptados por una patrulla que se encontraba en las cercanías.

Como resultado, uno de los agresores fue neutralizado y el otro identificado como un menor de 16 años fue capturado.

¿Quién era Jean Claude Bossard?

La víctima Jean Claude Bossard tenía formación en Administración de Empresas y residía en Bogotá desde hacía algunos años. En los años anteriores, incluso había participado como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, celebrados en Barranquilla.

Amigos de Jean Claude Bossard, el joven asesinado en Bogotá en medio de un atraco, era un apasionado por las motocicletas y la aventura. Así lo recuerdan sus amigos.



Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/LxvPDHiyQJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 3, 2025

Publicidad

De acuerdo con reportes recientes, en lo que va de 2025 la ciudad se registra un total de 133.148 hurtos.

Aunque hasta agosto la cifra se había mantenido relativamente estable, desde septiembre se observa un aumento considerable: en octubre se reportaron unos 13.000 hurtos.

Publicidad

Del total de hurtos registrados, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego. Estos datos muestran un contexto de creciente inseguridad, especialmente en zonas que antes eran consideradas relativamente seguras.

Según vecinos y comerciantes del sector, los dos presuntos asaltantes ya habían sido reportados con anterioridad. Vecinos habían alertado sobre su presencia irregular y actividades sospechosas, lo que había sido informado a la policía.

Sin embargo, estos reportes no fueron suficientes para prevenir el incidente que terminó con la vida del joven.

Puedes leer: Hermano de Mauricio Leal rompe el silencio desde la cárcel y da fríos detalles de ese día

Por el momento, las autoridades investigan los detalles del caso. Se busca establecer si los implicados formaban parte de una estructura criminal dedicada a asaltos en la zona y si existen otros ataques registrados con la misma modalidad.

Mira también: Filtran confesión de niño que acabó con la vida de su papá y hermanita; crudo detalle