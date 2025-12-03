Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
¿ANUEL CONFIRMA QUE TIENE VIH?
REENCUENTRO DE GIOVANNY AYALA Y SU HIJO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Él era Jean Claude Bossard, universitario fallecido en atraco en Bogotá

Él era Jean Claude Bossard, universitario fallecido en atraco en Bogotá

Luego del hecho ocurrido en Usaquén el norte de la capital, se conoció la identidad del joven implicado, tras confirmarse la información por parte de las autoridades.

Jean Claude Bossard, vctima de hurto
Jean Claude Bossard, perdió la vida durante un robo en Bogotá.
Foto: captura de video redes de Jean Claude Bossard
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

El pasado martes 2 de diciembre de 2025, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, un joven fue atacado durante un intento de hurto que terminó en un desenlace fatal. La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard, de 29 años, oriundo de Barranquilla.

Según las informaciones oficiales, el incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde, en un sector cercano a la avenida 19 con calle 108, una zona concurrida del norte de la ciudad.

Puedes leer: Joven habría acabado con la vida de su mejor amigo por quedarse con negocio ilegal

Dos individuos que se movilizaban en motocicleta interceptaron al joven con la intención de hurtarle su celular y pertenencias.

La víctima opuso resistencia al asalto. Durante el forcejeo, uno de los agresores disparó en al menos dos ocasiones, impactando al joven. Tras el episodio, los asaltantes intentaron escapar en la motocicleta, pero fueron interceptados por una patrulla que se encontraba en las cercanías.

Como resultado, uno de los agresores fue neutralizado y el otro identificado como un menor de 16 años fue capturado.

Te puede interesar

  1. CTI de la Fiscalía / Levantamiento de cadáver
    CTI de la Fiscalía / Levantamiento de cadáver
    / FOTO: AFP
    Judiciales

    Homicidio en Bogotá: jóvenes mataron al dueño de un asadero de pollo

  2. pelea a amchete 2.jpg
    Pelea a machete deja a uno sin brazo y otro sin oreja
    / FOTO: Captura de video
    Judiciales

    Detalles de pelea a machete: hay detrás un doble homicidio y una amputación de dedos

¿Quién era Jean Claude Bossard?

La víctima Jean Claude Bossard tenía formación en Administración de Empresas y residía en Bogotá desde hacía algunos años. En los años anteriores, incluso había participado como coordinador de logística en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, celebrados en Barranquilla.

Publicidad

De acuerdo con reportes recientes, en lo que va de 2025 la ciudad se registra un total de 133.148 hurtos.

Aunque hasta agosto la cifra se había mantenido relativamente estable, desde septiembre se observa un aumento considerable: en octubre se reportaron unos 13.000 hurtos.

Publicidad

Del total de hurtos registrados, 19.957 fueron cometidos con armas de fuego. Estos datos muestran un contexto de creciente inseguridad, especialmente en zonas que antes eran consideradas relativamente seguras.

Te puede interesar

  1. Subteniente Juan Pablo Vallejo
    Subteniente Juan Pablo Vallejo
    /Foto: Twitter
    Judiciales

    Balacera en Bogotá: asesinan policía que investigaba homicidio por hurto en los cerros orientales

  2. Abortó a su bebé
    La mujer fue puesta en libertado este miércoles.
    Foto Facebook: Diana Patricia Guzmán Araiza
    Judiciales

    Liberan de la cárcel a mujer que abortó en un centro comercial; la acusaron de homicidio

Según vecinos y comerciantes del sector, los dos presuntos asaltantes ya habían sido reportados con anterioridad. Vecinos habían alertado sobre su presencia irregular y actividades sospechosas, lo que había sido informado a la policía.

Sin embargo, estos reportes no fueron suficientes para prevenir el incidente que terminó con la vida del joven.

Puedes leer: Hermano de Mauricio Leal rompe el silencio desde la cárcel y da fríos detalles de ese día

Por el momento, las autoridades investigan los detalles del caso. Se busca establecer si los implicados formaban parte de una estructura criminal dedicada a asaltos en la zona y si existen otros ataques registrados con la misma modalidad.

Mira también: Filtran confesión de niño que acabó con la vida de su papá y hermanita; crudo detalle

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Asesinato

Homicidio

Muertos en Bogotá