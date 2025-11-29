Joven habría acabado con la vida de su mejor amigo por quedarse con negocio ilegal

Un caso en Bogotá involucra a dos jóvenes que, según la investigación, mantenían una amistad cercana y compartían actividades ilegales relacionadas con la fabricación y distribución de sustancias sintéticas.

Las autoridades señalan que uno de ellos, conocido con el alias de “Ramón”, sería el responsable del suceso que le causó el fallecimientó a su mejor amigo, identificado como Sebastián Camilo, en la localidad de San Cristóbal.

¿Cómo se dio el conflicto entre ambos jovenes de San Cristóbal?

De acuerdo con los primeros reportes, ambos jóvenes vivieron juntos durante un tiempo mientras manejaban de manera conjunta un negocio clandestino. Sin embargo, la relación comenzó a deteriorarse cuando Sebastián decidió apartarse del grupo y continuar por su cuenta.



Esta ruptura habría generado tensiones, advertencias y mensajes intimidantes que buscaban que él regresara al negocio original.

Fuentes cercanas al caso indican que Sebastián ya había manifestado su intención de independizarse y alejarse de las presiones que enfrentaba. Esta situación habría sido uno de los puntos clave para entender el trasfondo del conflicto.

La noche del hecho, el joven estaba ingresando a su nueva vivienda. Mientras pedía las llaves desde la terraza, fue sorprendido por una agresión que le quitó la vida en pocos minutos. Testigos reportaron que quien lo atacó huyó por unas escaleras cercanas y se ocultó en una residencia vinculada al mismo grupo ilegal con el que ambos estaban relacionados.

El hermano de la víctima presenció parte de lo ocurrido y aportó información que luego fue fundamental para la reconstrucción del caso.

Al día siguiente, las autoridades realizaron un operativo en la vivienda donde se refugió “Ramón”. Allí fue detenido por porte ilegal de armas y por su presunta participación en el fallecimiento de su amigo. En el lugar se halló un arma cuyo calibre coincide con el que habría sido utilizado durante el ataque.

La evidencia técnica, los testimonios y la reconstrucción del caso permitieron que se le imputaran los cargos correspondientes. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este tipo de sucesos suelen estar asociados a disputas por el manejo de economías ilegales. Las autoridades señalan que la ambición, la traición y los conflictos por el control de estas actividades clandestinas continúan siendo uno de los factores que más generan hechos violentos en la ciudad.

