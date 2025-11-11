Ella era Karol Estefanía, la menor de 15 años que murió tras ser atropellada por un taxista

Karol Estefanía Arturo Torres, una joven de tan solo 15 años, falleció después de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara, donde los médicos lucharon sin descanso por salvarle la vida. Su muerte fue confirmada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá el 11 de noviembre a las 4:34 de la tarde, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El caso causó gran conmoción en la capital, ya que Karol había sido una de las once personas atropelladas el pasado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal Sur, por un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol. Entre los lesionados se encontraban cuatro menores de edad, varios de ellos familiares de la adolescente.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, lamentó la noticia con un mensaje en su cuenta oficial:

“Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia”. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció al respecto y expresó su indignación:

“La irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente el fallecimiento de Karol Estefanía. Estos hechos no van a quedar impunes”.

Karol Estefanía, una joven llena de sueños

Karol era recordada por sus vecinos como una joven alegre, cercana a su familia y muy unida a sus hermanos. Estudiaba en un colegio de la zona y solía ayudar a su madre con los quehaceres del hogar. La tarde del accidente caminaba junto a sus primos y hermanos cuando el taxi, fuera de control, invadió el andén y los arrolló sin darles tiempo de reaccionar.

Su familia permaneció día y noche en el hospital, aferrada a la esperanza de que pudiera despertar. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su estado neurológico era irreversible. La menor luchó durante más de tres días, pero su cuerpo no resistió más.

El fatal accidente ocurrió el sábado 8 de noviembre en la noche, en el barrio La Sierra, cuando el conductor del taxi de placas VDW 626, identificado como José Eduardo Chalá Franco, perdió el control del vehículo y atropelló a las víctimas. Chalá, de 56 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó grado dos, confirmando que conducía bajo la influencia del alcohol.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, los cuales aceptó. El juez ordenó su reclusión inmediata en un centro carcelario.