Fallece una de las menores atropelladas por taxista ebrio en San Cristóbal Sur

Fallece una de las menores atropelladas por taxista ebrio en San Cristóbal Sur

La menor de 15 años que permanecía hospitalizada tras el grave accidente con un taxi en San Cristóbal Sur murió. El conductor, con varias sanciones previas, fue enviado a prisión.

Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó en las últimas horas la muerte de la menor de 15 años que permanecía en estado crítico tras el grave accidente ocurrido el pasado sábado 8 de noviembre en el sur de la ciudad. La joven era una de las once personas atropelladas por un taxi en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal Sur.

La adolescente había sido diagnosticada con muerte cerebral desde el mismo día del siniestro y permanecía internada bajo pronóstico reservado. Su fallecimiento fue confirmado por Bermont a través de su cuenta de X, donde lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a la familia.

“Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares, a quienes acompañamos con nuestros profesionales”, escribió el funcionario.

El accidente se registró la noche del sábado 8 de noviembre, cuando un conductor de taxi, identificado como José Eduardo Chalá Franco, perdió el control del vehículo mientras manejaba bajo los efectos del alcohol. El impacto fue tan fuerte que once personas resultaron heridas, entre ellas cuatro menores de edad que caminaban por la zona.

Según el reporte de las autoridades, el siniestro ocurrió en la carrera 15 con calle 53 sur, en el barrio La Sierra. Chalá Franco arrolló a varios peatones que transitaban por el andén y terminó chocando contra una vivienda. Vecinos del sector ayudaron de inmediato a las víctimas mientras llegaban los organismos de emergencia.

Enviaron a prisión a taxista que estrelló a 11 personas en Bogotá
Foto: Redes sociales

Las otras víctimas del accidente en San Cristóbal Sur

De las once personas afectadas, cuatro fueron trasladadas en estado crítico a diferentes centros asistenciales. Entre ellas estaba la menor de 15 años, quien desde el momento del ingreso fue diagnosticada con muerte cerebral. Otra de las víctimas, una mujer adulta, sufrió complicaciones médicas y fue hospitalizada nuevamente.

El caso generó indignación entre los habitantes del sur de Bogotá, pues se conoció que el conductor tenía más de diez sanciones de tránsito previas, algunas relacionadas con exceso de velocidad y conducción en estado de embriaguez. A pesar de su historial, seguía manejando de manera habitual como conductor de taxi.

Puedes leer: Sale a la luz 'guardado' sobre el accidente en la Mutis y el supuesto conductor elegido

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Chalá Franco fue capturado en el lugar de los hechos y posteriormente enviado a prisión tras aceptar los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas. El juez del caso consideró que su comportamiento representaba un riesgo para la sociedad.

Mientras tanto, el Distrito reiteró su llamado a reforzar los controles de tránsito y a fortalecer las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol. “Este tipo de hechos no pueden repetirse. La imprudencia de una persona no puede seguir cobrando vidas inocentes”, indicó el secretario Bermont en su declaración.

Fallece una de las menores atropelladas por taxista ebrio en San Cristóbal Sur

