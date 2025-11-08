Sale a la luz 'guardado' sobre el accidente en la Mutis y el supuesto conductor elegido

El accidente ocurrido el pasado 31 de octubre en la avenida Mutis, en Bogotá, continúa generando controversia. Lo que en un inicio parecía un error con un conductor elegido de por medio, ahora toma otro rumbo tras las declaraciones del abogado de las víctimas, quien asegura que no existió ningún conductor contratado esa madrugada.

El siniestro cobró la vida de Carlos Mario Cavadía Sierra y Viviana Marcela Suárez, luego de que un carro blanco los impactara violentamente. Las cámaras de seguridad captaron el momento y rápidamente el video se volvió viral, despertando la indignación de los bogotanos.

Según Edwin Delgado y su pareja, Camila Bermúdez, ellos habían contratado un conductor elegido identificado como Rubén Romero para trasladarlos a casa después de una noche de fiesta. Aseguran que el hombre desapareció justo después del choque, mientras ellos eran señalados por los testigos como los responsables del hecho.

En entrevista con Noticias Caracol, Delgado narró que él y Camila habían optado por usar este servicio porque sabían que no podían manejar. “Nosotros contratamos un conductor designado porque habíamos tomado. Él recogió el carro, lo lavó y luego nos pasó a buscar. Cuando ocurrió el accidente, lo vi en el piso y después desapareció”, relató.

Camila, por su parte, insistió en que el impacto los tomó por sorpresa y que ambos estaban dormidos. “Nosotros no sabíamos nada. Solo recuerdo que me desperté debajo del carro y Edwin me sacó de ahí. No entendemos cómo seguimos con vida”, dijo visiblemente afectada.

Publicidad

Ambos insisten en que jamás intentaron huir, que incluso hablaron con la Policía y fueron llevados en una patrulla mientras llegaban las ambulancias. Según Edwin, los videos de seguridad y sus conversaciones por WhatsApp demostrarían que ellos no eran quienes conducían el vehículo.

El dueño del carro también sostuvo que ha colaborado en todo momento con las autoridades. “Yo di toda la información que tengo sobre el supuesto conductor: dónde trabajaba, dónde vivía. Solo quiero que aparezca y se aclare la verdad. No estoy escondiéndome”, afirmó.

Publicidad

Sin embargo, esta versión empezó a tambalear tras las últimas declaraciones de la defensa de las víctimas, que contradicen totalmente ese relato.

ductor del accidente en la Mutis fue grabado minutos antes del impacto /Foto: redes sociales

No había conductor elegido en el accidente de la Avenida Mutis, según abogado

El abogado Castellanos, representante de las familias de las víctimas, aseguró en un comunicado a Caracol Radio que, tras una reunión con la Fiscalía, se comprobó que no hubo ningún conductor elegido involucrado en el hecho. Según él, todos los ocupantes del carro están plenamente identificados y no hay registro alguno de que otra persona hubiera manejado el vehículo esa madrugada.

“El presunto conductor, de nacionalidad extranjera, compartió con el grupo desde las tres de la mañana en el establecimiento Dejavú, el mismo lugar donde estuvieron antes del accidente”, señaló el jurista. Agregó además que el bar aún no ha entregado los videos de seguridad solicitados por las autoridades, pese a ser una prueba clave en la investigación.

Puedes leer: Revelan nuevos ángulos del accidente en Bogotá que dejó dos motociclistas fallecidos

Castellanos fue enfático al decir que “no es cierto que hayan contratado un conductor elegido”, como había sostenido la pareja. Según explicó, las evidencias apuntan a que los mismos ocupantes del vehículo fueron quienes salieron del lugar y que uno de ellos habría tomado el control del carro minutos antes del impacto, ¿estaba borracho también?

El abogado también indicó que ya se evalúan posibles condenas para los implicados, mientras avanza el proceso judicial para esclarecer quién iba al volante. Por ahora, el caso sigue abierto y las autoridades esperan recibir los videos del establecimiento nocturno para confirmar la secuencia exacta de los hechos.