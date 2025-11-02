Revelan nuevos ángulos del accidente en Bogotá que dejó dos motociclistas fallecidos

La mañana del 31 de octubre comenzó con una escena que rápidamente paralizó el occidente de Bogotá. Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía Sierra se desplazaban en su motocicleta rumbo a sus trabajos, como cualquier otro día, cuando un carro los impactó violentamente sobre la Avenida José Celestino Mutis, más conocida como la calle 63 con carrera 98, en inmediaciones del barrio Álamos.

El vehículo, que al parecer venía a alta velocidad, terminó volcándose tras arrollar a la pareja, dejando además tres personas heridas. Lo que más ha causado indignación entre los testigos es que el conductor del carro huyó del sitio sin prestar ayuda, mientras los motociclistas quedaron tendidos sobre el asfalto.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por la Secretaría de Seguridad, el accidente ocurrió hacia las primeras horas del día y todo indica que el carro involucrado habría participado en piques ilegales poco antes del siniestro.

Aunque las cámaras de seguridad registraron los segundos posteriores al impacto, en las últimas horas salieron a la luz nuevas grabaciones que muestran, desde distintos ángulos, cómo ocurrió realmente el trágico choque.

#ATENCIÓN. Se revela otro video que muestra el momento exacto del fatal accidente en la Av. Mutis de Bogotá, donde perdieron la vida dos motociclistas. En las imágenes de seguridad se ve cómo un carro blanco, a alta velocidad, invade el carril contrario y arrolla a las víctimas. https://t.co/qaUEUfrLSl pic.twitter.com/EesNbTWcj7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 1, 2025

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que las autoridades ya identificaron el vehículo y adelantan la búsqueda del responsable. “Estamos trabajando con Policía de Tránsito y con el grupo de investigación de siniestros para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el conductor”, afirmó.

Heridos se recuperan tras fuerte accidente

Los tres heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, donde recibieron atención médica. Aunque se encuentran fuera de peligro, los testigos coinciden en que el impacto fue tan fuerte que no hubo posibilidad de reacción para los motociclistas.

Nuevos videos muestran cómo fue el fatal accidente

En las últimas horas circularon en redes sociales nuevos videos captados por cámaras de seguridad y por transeúntes que se encontraban en la zona. Las imágenes muestran, desde distintos ángulos, el momento exacto en que el automóvil pierde el control, arrolla a los motociclistas y termina volcándose sobre el separador.

Según las grabaciones, el vehículo transitaba a una velocidad muy superior a la permitida. En cuestión de segundos, el impacto resultó devastador. Las imágenes han generado conmoción entre los usuarios, quienes piden que el conductor responda ante la justicia y que se intensifiquen los controles contra los piques ilegales en la ciudad.