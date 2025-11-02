Luto en el Vallenato tras fuerte accidente en vía Riohacha– Santa Marta; iban para un show

La música vallenata está de luto tras el trágico fallecimiento de Jair Martínez Escorcia, mánager de la agrupación vallenata de Eduard Gamarra y Delay Magdaniel, quien perdió la vida la noche anterior en un accidente ocurrido en la vía Riohacha – Santa Marta, a la altura del sector de Camarones.

El grupo se desplazaba en un bus hacia la capital del Magdalena para cumplir una presentación en el reconocido restaurante The Cartel, cuando se toparon con una hecho que los dejó impactados. Un vehículo había colisionado con un caballo y terminó fuera de la carretera.

Al ver el siniestro, los integrantes del conjunto decidieron detenerse a la altura del kilómetro 61 para brindar ayuda a los ocupantes del carro afectado. Fue en ese momento, mientras Jair Martínez se acercaba para auxiliar, que otro vehículo que transitaba a alta velocidad los embistió sin darles tiempo de reaccionar.

El impacto fue tan fuerte que Martínez Escorcia falleció en el lugar, mientras que varios miembros de la agrupación resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados de inmediato a centros asistenciales de la zona.

Murió el mánager de Eduard Gamarra y Delay Magdaniel /Foto: redes sociales

Heridos tras accidente con agrupación vallenata

Entre los lesionados se encuentra Eduard Gamarra, hermano del también cantante Óscar Gamarra, quien, según el parte médico, se encuentra estable y en observación. Los demás integrantes del grupo están fuera de peligro, pero profundamente afectados por la pérdida de quien consideraban un compañero y amigo cercano.

Testigos del hecho aseguraron que todo ocurrió en cuestión de segundos y que el vehículo que los arrolló viajaba a alta velocidad por un tramo donde la visibilidad es reducida. Las autoridades llegaron rápidamente al sitio para atender la emergencia, realizar el levantamiento del cuerpo y asegurar la vía, que permaneció cerrada por varias horas.

La Policía de Tránsito y Transporte informó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar si el conductor involucrado en el atropello se encontraba bajo los efectos del alcohol o si hubo alguna falla técnica en el vehículo. Además, reiteraron el llamado a los conductores para manejar con precaución, especialmente en horas de la noche y en sectores rurales donde la presencia de animales sueltos sigue siendo un riesgo constante.

La noticia ha generado gran tristeza en el medio musical vallenato. Jair Martínez era reconocido por su dedicación, su cercanía con los artistas y su papel fundamental en la proyección de la agrupación de Eduard Gamarra y Delay Magdaniel, que actualmente venía cumpliendo una apretada agenda de presentaciones en la región Caribe.